Nie tylko raport AI. Barbara Mróz-Gorgoń „zasłynęła” także tymi słowami

Po kontrowersjach wokół raportu „Polaków portret własny” i dymisji Barbary Mróz-Gorgoń media przypominają jej wypowiedzi z konferencji poświęconej promocji Beskidów. Była pełnomocniczka rządu mówiła między innymi o szczególnej duchowości mieszkańców regionu.

„Zawsze będziecie Indianami Polski”

W grudniu 2025 r. Mróz-Gorgoń uczestniczyła w konferencji zorganizowanej w ratuszu w Bielsku-Białej. Spotkanie podsumowywało projekt dotyczący analizy wizerunku marki Beskidy i przygotowania rekomendacji dla jej dalszej promocji.

Jak wynika z relacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Mróz-Gorgoń przekonywała, że mieszkańców Beskidów łączy szczególne podejście do natury oraz „mistyczna duchowość”, która nie musi być związana z religią. – Ta duchowość przejawia się też tym, że jednak jesteście inni i w tym dla mnie zawsze będziecie Indianami Polski – powiedziała.

Beskidy przedstawiła jako esencję całego narodu oraz „kapsułę polskości i różnorodności”. Region miał być promowany jako europejskie miejsce regeneracji emocjonalnej, łączące naturę, kulturę i twórczość.

Ponad 167 tys. zł dofinansowania

Projekt „PMT Beskidy – kompleksowa analiza wizerunku marki i rekomendacje dalszych działań” był realizowany od kwietnia do grudnia 2025 r. przez Lokalną Organizację Turystyczną Beskidy.

Całe przedsięwzięcie otrzymało z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie w wysokości dokładnie 167 551 zł brutto. Według informacji przekazanych mediom przygotowana przez Mróz-Gorgoń strategia rozwoju i komunikacji marki kosztowała 40 tys. zł.

Była już pełnomocniczka rządu została zaproszona do współpracy przez LOT Beskidy. W konferencji podsumowującej projekt uczestniczyli również samorządowcy oraz przedstawiciele regionalnej branży turystycznej.

Dymisja po aferze z raportem

Barbara Mróz-Gorgoń została 29 lipca pełnomocniczką rządu do spraw promocji marki Polski. Z funkcji zrezygnowała po niespełna miesiącu, gdy szeroko komentowany raport „Polaków portret własny” został skrytykowany za błędy, niezrozumiałe sformułowania i wykorzystanie sztucznej inteligencji.

Sama przyznała, że opracowanie było wspomagane przez AI. Dymisję uzasadniła „niewyobrażalną skalą hejtu”, która „uniemożliwiała dalsze wykonywanie powierzonych jej obowiązków”.

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