Decyzja Giertycha zaskoczyła posłankę koalicji rządzącej. „Musiał pan brać akurat tę robotę?”

„Uprzejmie informuję, że od maja br. jestem obrońcą mec. Przemysława Krala. W trakcie czynności procesowych p. Kral przedłożył do dyspozycji prokuratury ogromny majątek który łącznie z tym, który został zabezpieczony już wcześniej przez organy ścigania, powinien wystarczyć do zaspokojenia wszystkich pokrzywdzonych, którzy zgłosili się jako tacy do prokuratury. Na tym etapie to wszystko co mam do powiedzenia w tej sprawie” – napisał w mediach społecznościowych Roman Giertych.

Posłanka Unii Centrum zapytała adwokata, czy „musiał brać akurat tę robotę, bo chyba na brak zleceń nie narzeka”. „Mogłem zamiast pracować to pójść na ryby” – odpowiedział Giertych. „Ależ Pan zjadliwy. Jak już się Pan do tuńczyków odwołuje to temat jednak musi być drażliwy. Przepraszam, że spytałam” – skomentowała Izabela Bodnar. Jeszcze przed wpisem posła Koalicji Obywatelskiej o sprawę był pytany przez dziennikarzy Waldemar Żurek.

Afera Zondacrypto. Roman Giertych obrońcą Przemysława Krala

– Jest swoboda doboru pełnomocników przez osoby, które mają problemy prawne. Ja nie mogę na ten temat żadnych informacji udzielać – podkreślał minister sprawiedliwości w Sejmie. Zgodnie ze słowami Żurka PK wydała komunikat. W oświadczeniu prokuratora generalnego podkreślono, że „w ostatnich miesiącach nastąpił istotny przełom w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalutowej ZondaCrypto”.

Weryfikowane są informacje dotyczące możliwości popełnienia przestępstw ws. finansowania przez ZondaCrypto: fundacji Zbigniewa Ziobry, fundacji Przemysława Wiplera oraz innych osób z nim współdziałających, TV Republika i jej prezesa Tomasza Sakiewicza, konferencji środowisk konserwatywnych CPAC, ewentualnej korzyści majątkowej przekazanej szefowi PKOl Radosławowi Piesiewiczowi oraz działań podejmowanych przez osoby pomagające Marcinowi Romanowskiemu.

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