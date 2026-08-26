Spór o religię w szkołach. MEN złożyło jednoznaczną deklarację

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje korekty rozporządzenia dotyczącego lekcji religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Takie stanowisko przekazała rzeczniczka resortu Ewelina Gorczyca. To odpowiedź na apel Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi domagają się „przywrócenia właściwego miejsca” religii w systemie edukacji. MEN pozostaje jednak przy rozwiązaniach obowiązujących od początku roku szkolnego 2025/2026.

Jedna lekcja religii tygodniowo. Episkopat ostrzega przed marginalizacją

Od 1 września 2025 r. uczniowie mają jedną godzinę religii tygodniowo. Zajęcia powinny odbywać się bezpośrednio przed lekcjami obowiązkowymi albo po nich. Wprowadzone wcześniej przepisy pozwalają także łączyć uczniów w grupy międzyoddziałowe. Ocena z religii lub etyki widnieje na świadectwie, ale nie jest wliczana do średniej ocen.

W oświadczeniu „Młody człowiek zasługuje na więcej” Prezydium KEP skrytykowało kierunek zmian. Zdaniem biskupów ograniczenie liczby godzin, umieszczanie religii na skraju planu, łączenie klas i niewliczanie oceny do średniej osłabiają znaczenie tego przedmiotu. Podobne stanowisko zajęło Stowarzyszenie Katechetów Świeckich. Organizacja uważa, że obecne rozwiązania prowadzą do marginalizacji religii w polskiej szkole.

Dwie godziny religii lub etyki? Projekt jest w Sejmie

SKŚ przypomniało o obywatelskim projekcie „TAK dla religii i etyki w szkole”, przygotowanym przez Instytut Ordo Iuris. Pod inicjatywą zebrano 500 tys. podpisów. Projekt przewiduje m.in. dwie obowiązkowe godziny religii lub etyki tygodniowo. Ocena miałaby być uwzględniana przy promocji do następnej klasy i ponownie wliczana do średniej.

Pierwsze czytanie projektu odbyło się pod koniec września 2025 r. W maju zajęły się nim sejmowe komisje, jednak obrady przerwano do czasu przedstawienia stanowiska rządu. Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer oceniła wcześniej, że proponowane przepisy naruszają zasadę neutralności światopoglądowej państwa oraz prawa rodziców i uczniów.

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