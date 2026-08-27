Wakacje z podziałem na tury jak ferie? Szef ZNP ostro reaguje. Jest stanowisko MEN

Pomysł na to, aby rozważyć możliwość wprowadzenia zróżnicowanych terminów wakacji letnich dla poszczególnych województw w Polsce, pojawił się w interpelacji posła Prawa i Sprawiedliwości. Piotr Uruski zaznaczył, że takie rozwiązanie wymaga przeprowadzenia szerokich analiz i konsultacji.

Jednocześnie wskazał, że mogłoby doprowadzić do wydłużenia sezonu turystycznego, zwiększenia przychodów branży turystycznej, ograniczenia korków i poprawienia bezpieczeństwa na drogach, a także zmniejszenia presji na bazę noclegową i atrakcje turystyczne oraz ułatwienia rodzinom planowania wypoczynku.

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Na interpelację – z upoważnienia minister edukacji – odpowiedziała Katarzyna Lubnauer. „Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje zmiany obecnego modelu organizacji ferii letnich ani wprowadzenia różnych terminów wakacji dla poszczególnych województw” – napisała wiceszefowa resortu nauki.

Teraz do sprawy odniósł się prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Sławomir Broniarz w rozmowie z „Faktem” stanowczo sprzeciwił się pomysłowi przesunięcia części wakacji na inne miesiące. W jego ocenie zmiany w harmonogramie wakacji mogłyby skomplikować życie rodzinom.

— To jest zły pomysł, dlatego, że po pierwsze mamy tradycję. Tradycja jest rzeczą świętą. Ponadto wydaje się, że to pewna dezorganizacja dla rodzin, które mają jedno dziecko w szkole podstawowej, drugie dziecko w szkole średniej, a w dwóch różnych województwach — ocenia prezes ZNP.

— Może zajmijmy się tym, co naprawdę w edukacji jest najważniejsze, a nie szukajmy jakichś dodatkowych obszarów dyskusji. Od samego przemieszania herbata słodsza się nie stanie — zakończył wątek Broniarz.

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