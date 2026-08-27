Sikorski depcze Nawrockiemu po piętach. Sondaż ujawnia wyraźny trend

Najnowszy sondaż IBRiS dla Onetu, w którym zbadano zaufanie Polaków do polityków, pokazuje kilka sporych przetasowań. Na pozycji lidera utrzymał się Karol Nawrocki.

Sondaż zaufania do polityków. Sikorski goni Nawrockiego

Prezydentowi ufa 50,2 proc. badanych. To o 1,1 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu. Jednocześnie liczba osób, które deklarują nieufność wobec głowy państwa zwiększyła się o 3,2 pkt proc. i wynosi obecnie 44,8 proc.

Mimo pogorszenia wyniku Karol Nawrocki pozostaje jedynym politykiem w całym zestawieniu, któremu ufa więcej osób, niż mu nie ufa.

Największym wygranym sierpniowego badania jest Radosław Sikorski. Szef MSZ odzyskał drugą pozycję, a jego wynik poprawił się o 2,1 pkt proc. Zaufanie do ministra deklaruje obecnie 43,6 proc. ankietowanych.

To najlepszy rezultat szefa MSZ od lutego, kiedy jego wynik sięgał 46,7 proc. Jednocześnie zmalała grupa osób, które mu nie ufają – z 49,7 do 46,1 proc.

Zmiana jest szczególnie widoczna w porównaniu z czerwcem. Wówczas Karol Nawrocki wyprzedzał Sikorskiego aż o 12,2 pkt proc. Teraz różnica wynosi już tylko 6,6 pkt proc.

Spadek Kosiniaka-Kamysza i Bosaka w nowym sondażu

Na trzecie miejsce zepchnięty został Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremierowi i ministrowi obrony ufa 41,1 proc. badanych, czyli o 1,2 pkt proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Niepokojąco wygląda natomiast drugi wskaźnik. Nieufność wobec lidera PSL wzrosła aż o 5,2 pkt proc. i po raz pierwszy od kilku miesięcy przekroczyła granicę 50 proc.

Czwarty jest Donald Tusk. Premier poprawił swój wynik o 1,4 pkt proc. i obecnie może liczyć na zaufanie 36,9 proc. respondentów. Nieufność wobec szefa rządu pozostaje jednak bardzo wysoka, ponieważ deklaruje ją 58,9 proc. badanych.

Największy spadek w pierwszej piątce zanotował Krzysztof Bosak. Lider Konfederacji w lipcu awansował do ścisłej czołówki, ale w sierpniu nie utrzymał tego wyniku. Politykowi Konfederacji ufa obecnie 35,5 proc. ankietowanych. To aż o 4,4 pkt proc. mniej niż miesiąc wcześniej. W tym samym czasie dokładnie o 4,4 pkt proc. zwiększył się odsetek osób, które deklarują wobec niego nieufność. Wynosi on już 50,8 proc.

Na szóstej pozycji znalazł się Włodzimierz Czarzasty. Lider Nowej Lewicy poprawił wynik o 2,1 pkt proc. i obecnie cieszy się zaufaniem 34,6 proc. badanych.

Sondaż. Morawiecki i Mentzen w górę, spadek Kaczyńskiego

Siódme miejsce należy do Mateusza Morawieckiego. Byłemu premierowi ufa 33,3 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 1 pkt proc.

Jeszcze lepiej wypadł Sławomir Mentzen. Zaufanie do lidera Konfederacji wzrosło o 1,3 pkt proc., do poziomu 28,1 proc. Daje mu to ósmą pozycję.

Pierwszą „dziesiątkę” zamykają Piotr Zgorzelski (27,4 proc.) oraz Przemysław Czarnek (22,2 proc.).

Kosztem byłego szefa MEN z TOP 10 wypadł Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zajmuje 11. pozycję, a ufa mu 21,5 proc. badanych. W porównaniu z lipcem oznacza to spadek aż o 4,5 pkt proc. To pierwszy w tym roku sondaż IBRiS dla Onetu, w którym polityk ten nie znalazł się w pierwszej dziesiątce rankingu.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 21-22 sierpnia 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

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