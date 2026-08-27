Nawrocki chce podbić świat? Stanowski ujawnił plan. „Żeby nikt nie miał wątpliwości”

W otoczeniu Karola Nawrockiego pojawił się pomysł na nową międzynarodową nagrodę naukową imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Kancelaria Prezydenta potwierdza, że trwają już prace nad stworzeniem takiego wyróżnienia.

Według informacji KPRP „nagroda miałaby mieć międzynarodowy i prestiżowy charakter, a jej celem byłoby wyróżnianie naukowców z całego świata oraz mocniejsze zaznaczenie polskich osiągnięć naukowych poza granicami kraju”.

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Pomysł miał pojawić się podczas spotkań organizowanych przez prezydenta w ramach cyklu „Rozmowy polskie”. Spotkania odbywają się m.in. w Klarysewie, Belwederze, a ostatnio także w Juracie. Karol Nawrocki zapraszał m.in. prof. Andrzeja Nowaka, Jana Śpiewaka, Piotra Glińskigo czy Bronisława Wildsteina.

Jednym z uczestników tych rozmów był także Krzysztof Stanowski. To właśnie szef Kanału Zero opowiedział publicznie o pomyśle stworzenia nagrody. – Powiedziano, że pewnym problemem jest to, że Francuzi przywłaszczają sobie Marię Skłodowską-Curie. Rozmawiano o tym, jak się obronić przed tego typu sytuacjami, jak budować rozpoznawalność Polski i jak złączyć naukowczynię z Polską, żeby nikt nie miał wątpliwości, że to była Polka – relacjonował Krzysztof Stanowski.

W trakcie rozmowy miał paść pomysł stworzenia bardzo dobrze finansowanej nagrody z dziedziny chemii, o którą mogliby ubiegać się naukowcy z całego świata. – Uważam to za bardzo dobry pomysł, brakuje takich rzeczy. Nie wiem, dlaczego musimy w kółko podniecać się nagrodą Nobla, a nie możemy sami stworzyć jakiejkolwiek – komentował prezenter.

Pomysł przypadł do gustu również Karolowi Nawrockiemu. – Wierzę, że znajdziemy biznesmenów, donatorów tej nagrody, którzy zechcą uczestniczyć w tym projekcie. Wykorzystam wszystkie swoje możliwości dyplomatyczne jako prezydent Polski, aby ta nagroda miała charakter międzynarodowy – zapewnił polityk.

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Inicjatywa wzbudza zainteresowanie środowiska naukowego, ale eksperci zwracają uwagę, że stworzenie prestiżowej nagrody to znacznie więcej niż znalezienie dużej puli pieniędzy.

– Zanim ustanowi się naukową nagrodę, warto się rozejrzeć po świecie i zobaczyć, jak sobie radzą podobne inicjatywy. Bo pomysłów na "nowego Nobla" nie brakuje – mówi chemik prof. Marcin Pałys. Jak podkreśla, o randze wyróżnienia decyduje przede wszystkim jego wiarygodność.

Podobnie uważa wirusolog prof. Krzysztof Pyrć. Jego zdaniem sama idea nagradzania wybitnych badaczy jest cenna, ale diabeł tkwi w szczegółach. – Wszystko zależy od tego, czy wybór laureatów będzie niezależny i merytoryczny czy raczej oparty na znajomościach i preferencjach – tłumaczy „Gazecie Wyborczej”.

Do pomysłu pozytywnie podchodzi również prof. Agnieszka Chacińska, dyrektorka Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i Maszyn Molekularnych IMol PAN. – To bardzo dobry pomysł, bo nagrody pomagają docierać do ludzi z informacją o tym, jak ważne są badania naukowe i przełomowe odkrycia i, że za każdym z nich stoją konkretne osoby i ich historie – podkreśla ekspertka.

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