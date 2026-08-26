Ukraińcy ocenili Karola Nawrockiego. Miażdżący sondaż

Prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych znaleźli się wśród najgorzej ocenianych zachodnich przywódców w badaniu opinii ukraińskiego społeczeństwa. Karolowi Nawrockiemu ufa 44 proc. ankietowanych, natomiast nieufność wobec niego deklaruje 50,9 proc. Znacznie słabszy wynik uzyskał Donald Trump. Amerykańskiemu prezydentowi ufa 24,4 proc. Ukraińców, a nie ufa mu 72,7 proc.

Duży spadek wyniku prezydenta Polski

W porównaniu z poprzednią edycją badania poziom zaufania do prezydenta Polski zmniejszył się o 20,6 pkt proc. Należy jednak zaznaczyć, że w 2024 r. urząd ten sprawował Andrzej Duda. W ostatnich miesiącach media zwracają też uwagę na pogorszenie się relacji między Polakami a Ukraińcami.

Jak opisuje RMF24, Nawrocki znalazł się również wysoko w rankingu nieufności. Więcej negatywnych wskazań otrzymali m.in. Viktor Orbán, Xi Jinping, Robert Fico, Alaksandr Łukaszenka i Władimir Putin.

Donald Trump stracił ponad 20 punktów

Rok do roku zaufanie do Donalda Trumpa spadło o 20,2 pkt proc. W badaniu przeprowadzonym w listopadzie 2024 r., już po jego zwycięstwie wyborczym, ale przed objęciem urzędu, ufało mu 44,6 proc. Ukraińców.

W listopadzie 2025 r. było to już 24,4 proc. Jeszcze gorzej Trump wypadł w kwietniu 2025 r., kiedy zaufanie deklarowało jedynie 7,4 proc. ankietowanych.

Keir Starmer liderem rankingu zaufania

Największym zaufaniem Ukraińców cieszył się premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, którego wskazało 76,1 proc. badanych. Kolejne miejsca zajęli:

prezydent Łotwy Edgars Rinkēvičs – 73,5 proc.

prezydent Francji Emmanuel Macron – 73,4 proc.

premier Szwecji Ulf Kristersson – 73 proc.

prezydent Litwy Gitanas Nausėda – 72,8 proc.

kanclerz Niemiec Friedrich Merz – 72,7 proc.

Ponad 70 proc. zaufania uzyskali również Alexander Stubb, Ursula von der Leyen i Mark Carney. Największy wzrost odnotował Friedrich Merz – o 35,8 pkt proc.

Kiedy przeprowadzono badanie?

Badanie „Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo. Nastroje ukraińskiego społeczeństwa – 2025” przeprowadziła firma Info Sapiens na zlecenie Centrum Nowa Europa.

Od 5 do 26 listopada 2025 r. telefonicznie przebadano tysiąc mieszkańców Ukrainy w wieku co najmniej 16 lat. Sondaż nie obejmował terenów okupowanych ani obszarów, na których nie działała ukraińska telefonia komórkowa. Maksymalny błąd statystyczny wynosi 3,1 pkt proc.

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