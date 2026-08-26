14-latek wyjechał rowerem i nie wrócił. Policja apeluje o pomoc

Piotr Maciałek opuścił miejsce zamieszkania 23 sierpnia. Z informacji przekazanych przez funkcjonariuszy wynika, że nastolatek wsiadł na rower i pojechał w kierunku miejscowości Wiązownica. Od tego momentu 14-latek nie wrócił do domu ani nie skontaktował się z rodziną. Jego aktualne miejsce pobytu pozostaje nieznane. Poszukiwania prowadzą funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu. Policjanci apelują o przekazywanie wszystkich informacji, które mogą pomóc w ustaleniu, gdzie przebywa chłopiec.

Jak wygląda Piotr Maciałek? Policja podała rysopis

Poszukiwany nastolatek ma około 170 cm wzrostu i szczupłą budowę ciała. Ma brązowe oczy oraz krótkie, ciemne włosy.

W dniu zaginięcia był ubrany w czarne spodenki z logo Jordan, szarą bluzę z logo Nike oraz czarne buty sięgające do kostki. Z domu odjechał rowerem, jednak w policyjnym komunikacie nie podano jego marki, modelu ani koloru.





Widziałeś 14-latka na rowerze? Każdy szczegół może pomóc

Policja prosi o kontakt osoby, które widziały Piotra 23 sierpnia lub później. Pomocne mogą być informacje o miejscu i godzinie, kierunku, w którym jechał, a także o osobach, z którymi mógł rozmawiać.

Warto również sprawdzić nagrania z kamer samochodowych, posesji lub lokali znajdujących się przy drogach prowadzących z Nielepkowic w stronę Wiązownicy. Jeśli zarejestrowały nastolatka na rowerze, materiał należy przekazać funkcjonariuszom.

Gdzie zgłosić informacje o zaginionym Piotrze?

Wszelkie informacje można przekazywać Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu pod numerem 47 824 13 10. Z najbliższą jednostką policji można skontaktować się także za pośrednictwem numeru alarmowego 112. Pamiętajcie, że każda informacja na temat zaginionego może okazać się cenna.

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