Strzelanina między ukraińskimi służbami w Kijowie. W tle tajemnicze porwanie

Do wymiany ognia miało dojść podczas czynności związanych ze śledztwem w sprawie domniemanego planu rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Według „The Kyiv Independent” działania FSB mogły być wymierzone w Rosjanina walczącego po stronie Ukrainy. Źródło portalu w ukraińskich siłach obronnych wskazało, że chodzi o Stepana Kapłunowa, zastępcę dowódcy Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego. RDK skupia obywateli Rosji walczących przeciwko wojskom Kremla. Formacja przekazała, że Kapłunow przebywał w Ukrainie podczas obchodów Dnia Niepodległości 24 sierpnia. Następnie miał zostać uprowadzony przez nieznane osoby z dziedzińca swojego domu.

Ukraińska prokuratura: funkcjonariusze SBU zostali zaatakowani

Prokuratura Generalna Ukrainy poinformowała, że prowadzący czynności śledcze funkcjonariusze SBU zostali zaatakowani przez przedstawicieli „jednego z oddziałów Sił Obrony Ukrainy”. Według komunikatu podczas powstrzymywania zbrojnego oporu użyli broni. Doradca prezydenta Ukrainy Dmytro Łytwyn potwierdził dziennikarzom, że w zdarzeniu uczestniczyli przedstawiciele SBU oraz HUR. Adwokat Kapłunowa przekazał natomiast ukraińskiej telewizji, że trzy osoby zostały ranne.

Rosyjska agencja RIA Nowosti, powołując się na ukraiński portal Strana.ua, podała, że zginął jeden funkcjonariusz HUR, a dwóch zostało rannych. Doniesienia o ofierze śmiertelnej nie zostały jednak oficjalnie potwierdzone przez ukraińskie służby ani prokuraturę.

Zełenski oczekuje informacji. Sprawę zbada specjalne biuro

Według prawnika reprezentującego Kapłunowa prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski polecił szefom obu służb przedstawienie opinii publicznej informacji o incydencie. Sprawą zajmie się Państwowe Biuro Śledcze Ukrainy. Kyryło Budanow podkreślił, że konieczne jest przeprowadzenie dokładnego i bezstronnego postępowania.

– Nikt nie ma prawa bezkarnie porywać wojskowych, otwierać ognia na ulicach naszych miast, wydawać i wykonywać rozkazów przestępców – powiedział w rozmowie z „Ukraińską Prawdą”.

Policja zablokowała ulicę w Kijowie

Podczas działań służb policja zamknęła ulicę Jurija Szumskiego w kijowskiej dzielnicy dnieprowskiej. Funkcjonariusze informowali obecnych na miejscu reporterów, że trwa tam „specjalna operacja policyjna”.

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