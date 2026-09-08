Wpadka na konferencji Nawrockiego. Wymowna reakcja prezydenta

Karol Nawrocki odwiedził we wtorek XXXIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. Podczas konferencji prasowej przekonywał, że Polska staje się ważnym miejscem dyskusji oraz wymiany doświadczeń dla przemysłu zbrojeniowego z Europy i całego świata. Prezydent nie zdążył jednak rozwinąć swojej wypowiedzi. Już na początku wystąpienia pojawiły się problemy techniczne z nagłośnieniem.

Blisko minuta przerwy. Nawrocki aż się uśmiechnął

Karol Nawrocki musiał przerwać konferencję na blisko minutę i zaczekać, aż obsługa usunie usterkę. Do nieoczekiwanej sytuacji podszedł z uśmiechem.

Gdy dźwięk wrócił, prezydent sprawdził mikrofon słowami: „Raz, dwa, trzy. Więc jeszcze raz…”. Następnie rozpoczął wystąpienie od początku.

Prezydent mówił o „wojnie przyszłości”

Podczas konferencji prezydent zwrócił uwagę na szybkie zmiany zachodzące na współczesnych polach walki. Jako przykład wskazał wojnę w Ukrainie.

Jego zdaniem nowe technologie oraz doświadczenia płynące z trwających konfliktów sprawiają, że strategia wojskowa zmienia się niemal z dnia na dzień. Polska powinna więc przygotowywać się nie tylko na dzisiejsze zagrożenia, ale również na zupełnie nowe wyzwania.

– Państwo polskie musi przygotowywać się nie do wojny jutra, nie do wojny dzisiaj, ale do wojny przyszłości – podkreślił Nawrocki.

Nawrocki uderzył w TVP

W końcowej części wystąpienia Karol Nawrocki skrytykował przekaz Telewizji Polskiej. Mówił, że zagraniczna dezinformacja, między innymi pochodząca z Rosji, jest zagrożeniem, z którym państwo musi się mierzyć. Jak zaznaczył, szczególnie bolesna jest dla niego sytuacja, w której nierzetelne informacje przekazuje publiczny nadawca finansowany z pieniędzy podatników. Jak stwierdził, „TVP powinna informować, a nie dezinformować”.

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