Polska przekaże Ukrainie sprzęt o wartości 50 mln euro. Znane szczegóły

Ministerstwo Obrony Ukrainy poinformowało o szczegółach 36. spotkania Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy. Wśród kluczowych ustaleń wymieniono kwestie zdolności w zakresie obrony przeciwlotniczej, drony i amunicję dla ukraińskich sił zbrojnych. Podczas spotkania ogłoszono nowe działania mające na celu wzmocnienie Ukrainy na polu walki.

W kontekście Polski podano, że nasz kraj przygotowuje nowy pakiet pomocowy o wartości 50 mln euro, który obejmie między innymi środki obrony powietrznej. Informację potwierdził Polsat News wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski.

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