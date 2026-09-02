Siostra zaginionego założyciela Bitbay przerwała milczenie. „Ludzie otworzą oczy”

– Ja od samego początku zaginięcia mojego brata mówiłam, że osoba, która stała się CEO Zondy oszuka ludzi, która oszukała mojego brata itd. Byłam źle traktowana przez ludzi, którzy twierdzili, że nie mam w tym racji, a po czterech latach zwracają się do mnie i mnie przepraszają – powiedziała w Polsat News Nicole Suszek. Siostra założyciela giełdy BitBay Sylwestra Suszka podkreśliła, że „nikt jej nie chciał wierzyć”.

– Myślę, że największym błędem, który został popełniony w całej sytuacji upadku Zondy i tego, jakie osoby z rządu znalazły się koło tego wszystkiego i dzisiaj te osoby już pomału są ciągnięte do odpowiedzialności i są kolejne osoby zatrzymywane, to jest wyłącznie błąd naszej władzy i tych wszystkich zaniechań – mówiła Suszek. Siostra założyciela giełdy BitBay potwierdziła, że zna na 99 proc. dwie osoby zatrzymane w środę 2 września i one „były naprawdę blisko jej brata”.

Roman Giertych reprezentuje Przemysława Krala w aferze. Nicole Suszek: Nie można mu ufać

Zdaniem Suszek „osoby, które dzisiaj zostały zatrzymane, mogły zostać zatrzymane 4,5 roku temu i wtedy nadzieja na życie jej brata byłaby większa”. Siostra założyciela BitBay przyznała, że „nie ma żadnego zaufania do Krala”. Suszek ujawniła, że „Roman Giertych około listopada 2025 r. chciał reprezentować ją w sprawach przeciwko Przemysławowi Kralowi i Marianowi W. ps. ‘Maniek’”. Drugi z mężczyzn to właściciel stacji benzenowej. W okolicy jednego z hangarów zniknął Sylwester Suszek.

– Dla mnie jest to straszne śmiesznie, ponieważ Giertych chciał wyciągnąć ode mnie informacje na temat Krala, a dzisiaj go reprezentuje i wydaje mi się, że po prostu Giertych ma swoje jakieś tam ukryte działania – stwierdziła siostra założyciela BitBay. Suszek oceniła, że „wreszcie ludziom otworzą się oczy, że Giertych nie jest taką osobą, której można zaufać”. – Jest bardzo kontrowersyjny i zawsze pojawia się tam, gdzie jest wielki rozgłos – zakończyła siostra założyciela BitBay.

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