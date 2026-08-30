Krzysztof Stanowski przesadził na drodze. Zabrali mu prawo jazdy. „Capnęli mnie”

Krzysztof Stanowski został zatrzymany przez policję drogową w niedzielę 30 sierpnia. Do kontroli doszło w miejscowości Odrowąż w województwie świętokrzyskim.

Jak ustaliło Radio Zet, założyciel Kanału Zero jechał w terenie zabudowanym z prędkością 110 km/h. Obowiązywało tam ograniczenie do 50 km/h.

Policjanci nałożyli na Stanowskiego mandat w wysokości 3 tys. zł i dopisali do jego konta 13 punktów karnych. Dziennikarz stracił również prawo jazdy na trzy miesiące.

Stanowski komentuje zatrzymanie. „Przyspieszyłem”

Stanowski potwierdził doniesienia rozgłośni w mediach społecznościowych. Wyjaśnił, że jechał za autokarem Kanału Zero w kierunku Wąchocka. „Minąłem jakąś małą miejscowość i przyspieszyłem” – tłumaczy Stanowski.

Według jego relacji kontrola nastąpiła tuż przed wyjazdem z obszaru zabudowanego. „Jakieś 10 metrów przed znakiem 'koniec terenu zabudowanego' mnie capnęli” – napisał.

Dziennikarz przytoczył również słowa, które miał usłyszeć od jednego z funkcjonariuszy. Policjant miał powiedzieć, że patrole ustawiają się tam, gdzie dobra droga zachęca kierowców do mocniejszego naciśnięcia pedału gazu.

Stanowski do utraty uprawnień podszedł z dystansem. „No i spoko, następne trzy miesiące na rowerze w pogodę i z prywatnym kierowcą w niepogodę” – skomentował właściciel Kanału Zero.

Za takie przekroczenie prędkości kierowca traci uprawnienia

Stanowski przekroczył dopuszczalną prędkość o 60 km/h. Zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące jest przewidzianą prawem konsekwencją przekroczenia limitu o ponad 50 km/h.

Od 3 marca 2026 roku kara ta obowiązuje nie tylko w obszarze zabudowanym, lecz także na jednojezdniowych drogach dwukierunkowych poza nim. Informację tę przypomina Komenda Główna Policji.

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