Taka będzie zima 2026/2027 w Polsce. Meteorolodzy odkryli karty

Dopiero co zakończyły się wakacje, ruszył rok szkolny, a niektórzy patrzą na zdecydowanie dalszą perspektywę. Wyliczenia modelu ECMWF pokazują, w jaki sposób może przebiegać zima 2026/2027.

Taka będzie zima 2026/2027 w Polsce. Meteorolodzy pokazali nowy model

W analizach ekspertów grudzień zapowiada się jako miesiąc z ujemną anomalią opadów śniegu w znacznej części Europy. Więcej białego puchu – niż wskazuje na to wieloletnia norma – ma spaść przede wszystkim w części północnej i północno-wschodniej kontynentu. Jeśli chodzi o Polskę, ujemna anomalia będzie występowała na terenie obejmującym niemal cały kraj. Najmniej śniegu będzie w regionach na południowym zachodzie, południu i południowym wschodzie.

W styczniu sytuacja dla tych, którzy są spragnieni aktywności na białym puchu, ma się polepszyć. Z wyliczeń ekspertów wynika, że w środkowo-wschodniej Europie będą regiony, w których prognozowana jest dodatnia anomalia opadów śniegu. W przypadku Polski będzie to wschodnia jej część, a także regiony centralne i północne. Najwięcej białego puchu ma spaść na południu kraju. Tylko na zachodzie kraju prognozowana jest miejscami ujemna anomalia.

W lutym Polska będzie wyróżniała się na tle regionów środkowej i zachodniej Europy. Na przeważającym obszarze kraju model ECMWF pokazuje opady śniegu zbliżone do normy lub nieznacznie ją przekraczające. Tylko lokalnie mogą wystąpić delikatne anomalie o charakterze ujemnym.

Długoterminowa prognoza dla Polski. Jest jedno „ale”

Warto też podkreślić, że prognozy długoterminowe zawsze są obarczone dużym ryzykiem błędu. Meteorolodzy podkreślają, że istnieje ono mimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych.

Czytaj też:

Dramat na oczach turystów. Polskie jezioro coraz bliżej „niebezpiecznej granicy” Czytaj też:

Niezwykle rzadkie znalezisko w polskim lesie. „Przyrodnicza perełka”