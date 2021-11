NA ŻYWO: Granica polsko-białoruska. Najnowsze informacje

Granica polsko-białoruska. Relacja na żywo, 27 listopada

7:42 – Odnotowujemy próby inwigilacji granicy polsko-białoruskiej np. poprzez sprawdzenie jej szczelności albo skuteczności reakcji polskich funkcjonariuszy, ale obecnie siły i środki którymi dysponujemy w zupełności wystarczają nam do zabezpieczenia linii granicy na całej jej długości. Granica jest bezpieczna i szczelna – zapewnił rzecznik 18. Dywizji Zmechanizowanej mjr Przemysław Lipczyński w rozmowie z PAP. 7:18 Już na początku przyszłego tygodnia (29-30 listopada) prezydent Andrzej Duda spotka się w Budapeszcie z prezydentami państw Grupy Wyszehradzkiej. 7:09 Stanisław Żaryn opisał, jakie działania w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej prowadzi propaganda służąca reżimowi Łukaszenki. Rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych zacytował wypowiedź, którą określił mianem „spontanicznych zachwytów”.



Alaksandr Łukaszenka odwiedził migrantów. Stanisław Żaryn: Wizyta zamieniła się w spektakl nienawiści 6:45 Jasne stanowisko premiera Wielkiej Brytanii



Boris Johnson we wpisie w mediach społecznościowych poinformował, że cieszy się ze spotkania, które odbył z premierem Mateuszem Morawieckim.



„Wielką Brytanię i Polskę łączy głęboka i długotrwała przyjaźń. Stoimy ramię w ramię z naszymi polskimi przyjaciółmi przeciwko tym, którzy próbowaliby zdestabilizować integralność polskich granic. Solidarność” – napisał na Twitterze Boris Johnson, przy czym słowo „Solidarność" zostało zapisane w języku polskim.



twitter.com 6:27 Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg ostrzegł w piątek Rosję, że wszelkie próby inwazji na Ukrainę pociągną za sobą konsekwencje.



Prezydent Ukrainy ostrzega przed zamachem stanu w kraju. Wskazał, kto może wziąć w nim udział 6:12 Sejm zbierze się we wtorek 30 listopada o godz. 14.30 w związku z senackimi poprawkami do nowelizacji ustawy o ochronie granicy – przekazała Polska Agencja Prasowa, powołując się na słowa wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego.



Posiedzenie Sejmu przyspieszone! Chodzi o sytuację na granicy polsko-białoruskiej 6:04 Dzień dobry. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo, w której będziemy informować o najważniejszych wydarzeniach dnia dotyczących kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej.

