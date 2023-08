Brutalny atak na patrol SG przy granicy polsko-białoruskiej. Wysłano pojazdy do zadań specjalnych

Straż Graniczna przekazała najnowsze doniesienia z granicy polsko-białoruskiej. Ostatniej doby (25 sierpnia) do Polski próbowało się nielegalnie przedostać z Białorusi 40 cudzoziemców. W tej grupie znaleźli się obywatele m.in. Iraku, Indii oraz Iranu. Na odcinku ochranianym przez placówkę w Dubiczach Cerkiewnych doszło do wyjątkowo niebezpiecznego incydentu. Grupa agresywnych migrantów zaatakowała funkcjonariuszy SG. W ruch poszły kamienie. Jak czytamy w raporcie polskich służb, do ataku doszło po tym, jak patrole udaremniły próbę nielegalnego przedostania się do Polski.

Sytuacja stała się tak napięta, że na miejsce skierowano specjalne pojazdy polskiej policji – TUR oraz TAJFUN. Ten drugi to nowoczesny pojazd specjalistyczny policji o zwiększonej odporności na uderzenia tępymi i ostrymi przedmiotami oraz na działanie otwartego ognia, wyposażony w dwa przystosowane do zadań policyjnych działka wodne. Z kolei TUR posiada m, .in. opancerzenie, system przeciwpożarowy i zabezpieczenie załogi przez bojowymi środkami trującymi.

W raporcie Straży Granicznej poinformowano także o zatrzymaniu obywatela Gruzji, który pomagał w nielegalnym przekroczeniu granicy polsko-białoruskiej. Mężczyzna przewoził w swoim aucie trzech Irańczyków oraz jednego obywatela Wybrzeża Kości Słoniowej.