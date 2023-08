Migranci przeszli przez barierę na oczach kamer. Nagranie pokazuje taktykę cudzoziemców

Nie ustaje napór migrantów na polską granicę. Cudzoziemcy zwabieni przez reżim Aleksandra Łukaszenki złudną obietnicą łatwego przedostania się do krajów Unii Europejskiej stanowią wyzwanie dla służb. Straż Graniczna codziennie wydaje komunikaty, w których podsumowuje kolejne incydenty.

Kryzys na granicy. Cudzoziemcy przedostali się przez barierę

Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP przekazał niepokojące wieści. – W ostatnich dniach doszło do obrzucania kamieniami naszych patroli. Doszło do zniszczenia samochodu patrolowego Straży Granicznej, użycia jakichś pocisków pneumatycznych. Mamy do czynienia z fazą, która jest bardzo niepokojąca. Zdecydowanie fala agresji narasta – powiedział Stanisław Żaryn.

Kolejne nagrania pokazują, z czym mierzą się polskie służby. Nie inaczej było ostatniej doby, kiedy na odcinku Placówki Straży Granicznej Dubicze Cerkiewne zatrzymano dwóch cudzoziemców, którzy nielegalnie przedostali się na polską stronę. „Pomimo wielu prób i stosowania różnych taktyk przez cudzoziemców w celu nielegalnego pokonania granicy, SG jest skuteczna m.in. dzięki elektronicznemu monitoringowi” – czytamy w komunikacie.

Straż Graniczna: białoruskie służby niszczą barierę

Materiał wideo pokazuje sposób, w jaki działają migranci. Przechodzą oni pomiędzy elementami zapory i biegną w stronę lasu. Dzięki monitoringowi operator był w stanie niemal natychmiast wysłać w to miejsce służby. „Służby białoruskie zaangażowane w organizację nielegalnego przekraczania granicy, uszkadzają barierę dla cudzoziemców. Wszelkie uszkodzenia są na bieżąco naprawiane” – zapewnia Straż Graniczna.

Niepokojące informacje nadchodzą też od zachodnich sąsiadów Polski. Od początku roku do końca lipca zgłoszono do przekazania Polsce z pozostałych krajów Unii Europejskiej blisko 4 tys. nielegalnych migrantów. Większość z nich jest cofanych z Niemiec.

Ponadto z szacunkowych danych wynika, że nawet 300 osób dziennie próbuje nielegalnie przedrzeć się przez granicę Niemiec. Dla lokalnych władz napływ nielegalnych migrantów stanowi coraz większy problem.

