Nowy raport z granicy polsko-białoruskiej. Migranci ominęli zaporę

Straż Graniczna przekazała najnowsze informacje o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Z raportu wynika, że do Polski usiłowało się przedostać nielegalnie 101 osób. W tej grupie byli m.in. obywatele Konga i Iranu. Ponownie powtórzyła się sytuacja, gdy cudzoziemcy usiłują ominąć zaporę, która stoi na granicy. W tym celu wykorzystują bagna i rzeki, gdzie nie ma muru.

Tym razem migranci przeprawili się przez rzekę Wołkuszanka. Była to grupa czterech osób, które zawróciły na Białoruś po zobaczeniu polskich patroli. Straż Graniczna podsumowuje, że od początku roku odnotowano już 20,6 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.

Ataki na polskie patrole. TUR i TAJFUN w akcji

Polskie służby alarmują, że migranci w ostatnim czasie zaczęli zachowywać się coraz bardziej agresywnie. Dochodzi do ataków przy użyciu kamieni czy proc, a w minionym tygodniu cudzoziemcy posłużyli się prawdopodobnie bronią gładkolufową. Uszkodzony został samochód pograniczników.

W sobotę Straż Graniczna informowała, że konieczne było wysłanie na granicę pojazdów do zadań specjalnych. Sytuacja zaogniła się, gdy partole udaremniły próbę nielegalnego przedostania się do Polski. W odwecie migranci zaczęli obrzucać funkcjonariuszy kamieniami. Sytuacja stała się tak napięta, że na miejsce skierowano specjalne pojazdy polskiej policji – TUR oraz TAJFUN.

Ten drugi to nowoczesny pojazd specjalistyczny policji o zwiększonej odporności na uderzenia tępymi i ostrymi przedmiotami oraz na działanie otwartego ognia, wyposażony w dwa przystosowane do zadań policyjnych działka wodne. Z kolei TUR posiada m, .in. opancerzenie, system przeciwpożarowy i zabezpieczenie załogi przez bojowymi środkami trującymi.

Czytaj też:

Migranci forsują granicę polsko-białoruską. SG pokazała wymowne nagranie