Niebezpieczna sytuacja na granicy z Białorusią. Polskie patrole zaatakowane

Straż Graniczna niemal codziennie publikuje raporty dotyczące sytuacji na granicy z Białorusią. Z najnowszych danych wynika, że w środę 11 grudnia odnotowano 30 prób nielegalnego przedostania się do Polski.

Kryzys na granicy z Białorusią. Atak na polskie patrole

„Cudzoziemcy próbowali przedostać się do Polski na odcinkach ochranianych przez Placówkę SG w Mielniku, Bobrownikach i Krynkach. Na terenie działania Placówek SG w Krynkach i Bobrownikach usiłowali przekroczyć nielegalnie granicę, pokonując graniczną rzekę Świsłocz” – czytamy w komunikacie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Jak podano dalej, w rejonie Mielnika migranci, którzy nie mogli sforsować granicy, „kamieniami zaatakowali polski patrol”. W wyniku zdarzenia została uszkodzona szyba w służbowym samochodzie Straży Granicznej.

Kolejne incydenty na granicy z Białorusią. Raport SG

Podlaski Oddział Straży Granicznej poinformował także o incydencie, do którego doszło we wtorek 10 grudnia. Ok. godz. 22:00 grupa kilkunastu cudzoziemców podjęła próbę sforsowania polskiej granicy na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Czeremsze. Jedna osoba z tej grupy, która pomagała w przekroczeniu technicznej bariery, wycofała się na Białoruś, a pozostałe przedostały się na pas drogi granicznej.

„Dzięki elektronicznemu i technicznemu zabezpieczeniu granicy całe zdarzenie zostało natychmiast wykryte i było na bieżąco monitorowane. Szybkie działania Straży Granicznej i Wojska Polskiego doprowadziły do zatrzymania wszystkich migrantów. Były to osoby pochodzące z Pakistanu, Maroka i Iranu. Polskie służby, które przybyły na miejsce, zaatakowane zostały kamieniami i gałęziami przez osoby, które pozostały po białoruskiej stronie” – podano.

