72. rocznica śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

– Cóż, należymy do narodu, którego losem jest strzelać do wroga brylantami – powiedział Stanisław Pigoń Kazimierzowi Wyce. Jedną z niepowetowanych ofiar Powstania Warszawskiego był wybitny poeta Krzysztof Kamil Baczyński zaliczany do...