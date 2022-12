Skrywana tajemnica słynnego obrazu Cézanne’a odkryta po 160 latach

Uwagę pracownicy muzeum przyciągnęły małe pęknięcia skoncentrowane w dwóch określonych obszarach. Konserwatorkę zaskoczyły również delikatne przebłyski bieli, odznaczające się wyraźnie na czarnym tle. „Pomyślałam, że pod spodem może być coś, na co powinniśmy spojrzeć”- powiedziała Serena Urry.

Urry postanowiła poprosić o pomoc firmę medyczną produkującą maszyny do wykonywania zdjęć rentgenowskich. Za pomocą dostarczonego do muzeum aparatu zeskanowała obraz i zobaczyła plamy, które wskazywałyby na obecność większej ilości białego pigmentu ołowiowego. Nadal nie było wiadome, co znajduje się pod jego powierzchnią. Jednak kiedy obróciła obraz w pionie, zobaczyła postać mężczyzny.

Urry i eksperci z muzeum uważają, że jest to sam Cézanne. „Myślę, że wszyscy uważają, że to autoportret (…) „Gdyby to był portret kogoś innego niż on sam, prawdopodobnie byłby to pełny frontalny obraz”- zaznaczyła konserwatorka.

Pytania, na które nie ma jeszcze odpowiedzi

Proces odkrywania tajemnic obrazu dopiero się rozpoczyna. Dalsze działania obejmą współpracę międzynarodowej grupy ekspertów, którzy dokonają szczegółowych analiz technicznych dzieła. Ich celem będzie ustalenie jak mógł wyglądać portret w oryginale oraz jaką techniką został wykonany.

Pozostaje pytanie dlaczego portret został zamalowany.Specjaliści spekulują, że był to nieudany eksperyment albo Cézanne chciał wykorzystać stare płótno, oszczędzając pieniądze. Według Urry malarz poczuł natchnienie i potrzebował miejsca na jego wyrażenie. Potwierdzeniem tej tezy jest fakt, że nie usunął zbyt wiele farby przed rozpoczęciem pracy.

Kolejną niewiadomą są kolory, których użył artysta. Ustalenie tego wymaga jednak znacznie bardziej zaawansowanych skanerów i transportu obrazu, co wiąże się z dużym wyzwaniem logistycznym.

„Chleb i jajka” Paul Cézanne

Obraz „Chleb i jajka” jest częścią kolekcji Muzeum Sztuki w Cincinnati od 1955 roku. Został on namalowany w stylu realistycznym. Inspirowany jest hiszpańskim i flamandzkim okresem baroku. Martwą naturę będzie można ponownie zobaczyć w Muzeum Sztuki w Cincinnati wraz ze zdjęciem rentgenowskim już 20 grudnia.

