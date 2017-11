Pies pasterski przyprowadził stado owiec... do domu. W sieci pojawiło się nagranie

Nadgorliwy owczarek Rocky, należący do Edwards, zaprowadził stado owiec z pola prosto do kuchni. Siedmiomiesięczny pies wykorzystał to, że jego właścicielka zostawiła otwartą bramę i pogonił dziewięć owiec przez tylne drzwi do domu. – W pierwszej chwili to było nawet zabawne. Potem jednak wszędzie było pełno małych odchodów i błota – przyznaje kobieta.

Jak opowiada Rosalyn Edwards, stała w kuchni i usłyszała hałas. Wtedy odwróciła się i zobaczyła, że stoi przed nią stado owiec. – Zaprowadziłam dzieci do innego pokoju i próbowałam wyprowadzić je na zewnątrz. Zanim stado opuściło dom, dokładnie obejrzało wszystkie kąty – opowiada.

Jak przyznaje kobieta, Rocky wydawał się być zadowolonym z rozwoju sytuacji. – Będzie potrzebował dłuższego treningu – podkreśla Edwards.