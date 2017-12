Memy po rekonstrukcji rządu. Tak internauci zareagowali na zmianę premiera

Galeria:

Mateusz Morawiecki premierem. Memy po rekonstrukcji rządu

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda dokonał uroczystego powołania nowego rządu Mateusza Morawieckiego. W gabinecie nie zostały wprowadzone żadne zmiany – stanowiska utrzymali wszyscy ministrowie, którzy dotychczas znajdowali się w rządzie. – Dla mnie to ogromny zaszczyt, że mogę stanąć na czele rządu. Traktuję to jako element odpowiedzialności i podejmowania decyzji w takim kształcie, by obywatelom żyło się lepiej. To będzie rząd kontynuacji. Naszym punktem odniesienia będzie rodzina, godna praca – mówił nowy szef Rady Ministrów.

Zgodnie z zapowiedziami, dotychczasowa premier Beata Szydło została wicepremierem. – Świadoma odpowiedzialności za moment historyczny, w którym znalazła się teraz Polska, pozostanę w rządzie po to, żeby razem z Prawem i Sprawiedliwością budować dobrą zmianę – tłumaczyła jeszcze w piątek Szydło, występując w Sejmie.

Po powołaniu na stanowisko wicepremiera, była szefowaRady Ministrów zabrała głos na Twitterze. „Od dzisiaj w nowej roli, ale wciąż dobra zmiana. Nowe zadania i wyzwania. Razem damy radę. Liczę na Państwa wsparcie i życzliwość, również na tt” – napisała polityk PiS.