Wpadka na koncercie Beyonce w Warszawie. Gwiazda schodziła za sceny... po drabinie

W sobotę w Warszawie na PGE Narodowym odbył się długo wyczekiwany przez fanów koncert Beyonce i Jaya-Z w ramach trasy On the Run II. Uczestnicy widowiska donoszą, że pod koniec show doszło do awarii technicznej, co poskutkowało zabawnym incydentem.

Wszystkiemu winny jest prawdopodobnie problem z wysuwaną sceną, która nie wróciła na swoje miejsce po zakończeniu występu. W związku z tym, aby opuścić podest, gwiazda musiała użyć drabiny. Moment schodzenia ze sceny po szczeblach drabiny zarejestrowali fani.

„Polska ma długą historię ludzi, którzy robili rzeczy w niekonwencjonalny sposób, by odnieść sukces. Dzisiejszej nocy Beyonce dołączyła do nich używając drabiny, aby opuścić scenę” – podsumowała na Twitterze jedna z użytkowniczek.

Beyonce i Jay-Z w Warszawie

Koncert odbył się 30 czerwca 2018 roku na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie. Beyonce już raz odwiedziła nasz kraj. W 2013 roku pojawiła się na Orange Warsaw Festiwal. Z kolei Jay-Z gościł między innymi na Open'er Festivalu w Gdyni czy Coke Live Music Festival w Krakowie.

Czytaj także:

Mieszkali tam Beyonce i Jay-Z. Legendarna posiadłość wystawiona na sprzedaż