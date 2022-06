Kto zapłaci za ukraiński Plan Marshalla? „Jeden pomysł wydaje się sensowny”

Postpornografia na festiwalu filmowym w Warszawie. „Penetrowanie seksualności rozwija” 18 minut czytania Większość Polek i Polaków doskonale wie, jak pornografia wygląda. Postpornografia jest próbą ustawienia się w kontrze do tej dobrze już znanej pornografii i zastanowienia się, co ona nam przynosi dobrego i złego – mówi Rafał Żwirek, kurator pierwszego postpornograficznego festiwalu w Polsce „Post Pxrn Film Festival Warsaw”. Maciej Drzażdżewski

W Iraku dokonał „morderstwa przemysłowego”. Teraz pojechał walczyć na Ukrainę. „To pokuta” 15 minut czytania W Iraku to my byliśmy agresorami. Nasz atak miał inną naturę, niż teraz Rosji na Ukrainę, ale to jednak było napadnięcie na jakiś kraj wyłącznie dla własnych celów. Nie dochodziło co prawda z naszej strony do gwałtów czy bezmyślnych morderstw, nie celowaliśmy bezpośrednio w cywilów – ale czy nie dokonaliśmy jednak rodzaju „morderstwa przemysłowego”? – zastanwia się Mitch Haugen, amerykański weteran, który pojechał walczyć na Ukrainę. Aneta Wawrzyńczak

W czerwcu kolejne podwyżki cen żywności. Ekspert: Wraca moda z lat 90. 11 minut czytania Wydaje się, że pod koniec 2022 roku lub na początku 2023, inflacja powinna lekko przyhamować. Wszystko zależy od sytuacji na rynku globalnym, wpływu wojny na plony, polityki monetarnej i społecznej państwa. Pytanie, czy kryzys, w jakim jesteśmy, jest przedsionkiem piekła, czy też może być impulsem do zmiany – mówi Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności. Jak dodaje, do Polski wraca moda z lat 90. na gazetkowe promocje: – Według ostatnich badań prawie 75 proc. konsumentów mówi o tym, że okazje cenowe będą dla nich ważne przy decyzjach zakupowych. Agnieszka Szczepańska

Małgorzata Kożuchowska dla „Wprost”: Wypowiedzi papieża wprawiają mnie w zakłopotanie 18 minut czytania Chciałabym usłyszeć, jak papież podnosi na duchu naród ukraiński, jak mówi o jego niezbywalnym prawie do wolności, godności; jak zło nazywa złem. Tylko tyle i aż tyle. Czy miałoby to miejsce we Lwowie, w Kijowie czy na placu Św. Piotra w Rzymie – nie ma już większego znaczenia. Choć takie słowa wypowiedziane na Majdanie Niepodległości miałyby zupełnie inną moc – mówi Małgorzata Kożuchowska. Katarzyna Burzyńska-Sychowicz

Jak dziś wygląda „Poli Raksy twarz”? Autor książki o aktorce ujawnia nieznane fakty 15 minut czytania Raksa ma do tego prawo, żeby nie pokazywać się publicznie i nie udzielać wywiadów. I to jest właściwie też fenomen, ona jest pod tym względem wyjątkowa. Jej ostatnie zdjęcia pochodzą z 2000 roku, więc dziś nie wiadomo nawet, jak wygląda. W kwietniu skończyła osiemdziesiąt jeden lat... – mówi Krzysztof Tomasik, autor książki o karierze i życiu jednej z najbardziej tajemniczych polskich aktorek. Wiktor Krajewski

Ornitolog skazany na 2,5 roku kolonii karnej. Aktywiści apelują: „Uwolnijcie go!” 7 minut czytania Skazanie ornitologa, wybitnego działacza ekologicznego, człowieka który przyczynił się do przygotowania planu ochrony najrzadszego gatunku ptaka na naszym kontynencie, to wyraźna groźba Łukaszenki wobec społeczeństwa obywatelskiego i sygnał o pogłębiającej się izolacji Białorusi wobec Europy – mówi dr Jarosław Krogulec z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP). Krystyna Romanowska

„Chłopak, dziewczyna, normalna rodzina”? Niekoniecznie. Tak zmieniają się polskie rodziny 11 minut czytania Rodziny patchworkowe, opieka naprzemienna, alienacja rodzicielska, pary jednopłciowe i związki partnerskie. Samotne matki i samotni ojcowie. Lesbijki wychowujące dzieci albo opcja „living apart together”. O tym, jak zmieniają się polskie rodziny i czy większość z nich można wciąż nazywać „tradycyjnymi”, mówi prof. Małgorzata Sikorska, socjolożka z Wydziału Socjologii UW. Paulina Socha-Jakubowska