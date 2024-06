Naukowcy szukali przyczyny jąkania. Znaleźli ją w mózgu?

Osoby jąkające się z pewnością przyznają, że jest to wyjątkowo nieprzyjemne ograniczenie. Nieumyślne powtarzanie sylab i dźwięków, przedłużanie głosek oraz tzw. zacinanie się, potrafi bardzo negatywnie wpłynąć na pewność siebie, kontakty z innymi i ogólną jakość życia. Czasem dyskomfort manifestuje się dodatkowo zaczerwienioną twarzą i nadmierną potliwością.

Finowie odnaleźli ośrodek w mózgu, powiązany z jąkaniem

Jąkanie się nie pozwala na wyciąganie wniosków na temat inteligencji czy charakteru osoby, której dotyka. Dokładnie wie ona, co chce powiedzieć – nie może ona jednak w danym momencie zrobić płynnie. Przez długi czas uważano, że jest to zaburzenie psychiczne. Najnowsze badanie sugeruje, że przyczynami jąkania powinna zajmować się także neurologia.

Badacze z Finlandii są przekonani, że zlokalizowali region w mózgu, który odpowiada za występowanie jąkania. Dostrzegli strukturalne zmiany u osób, które doświadczyły tego problemu. Według zespołu dowodzonego przez Juho Joutsę z Uniwersytetu w Turku, jest to ten sam obszar, który odpowiada m.in. za ekspresję twarzy.

Jąkanie będzie leczone neurologicznie?

Naukowcy ustalili, że jąkanie się może mieć kilka przyczyn. Jedna to predyspozycje genetyczne, ale prowadzą też do niego udary czy choroba Parkinsona. Na potrzebę opisywanego badania Finowie zajęli się pacjentami, którzy zaczęli jąkać się właśnie po udarze. Uderzał on bowiem właśnie w tę wspomnianą, poddaną badaniu część mózgu. Co istotne, mózgi osób jąkających się od urodzenia i tych z wadą nabytą wyglądały bardzo podobnie.

Niezależnie od przyczyny, jąkanie zawsze ukazywało się w ten samej części mózgu. Eksperci z Turku stwierdzili, że jąkanie nabyte i wrodzone nie miało zasadniczych różnic. Nie ma co prawda farmakologicznych ani neurologicznych metod leczenia tej przypadłości, ale Finowie są zdania, że zlokalizowanie strukturalnych zmian w mózgu otwiera nowe opcje terapeutyczne, np. głębokie stymulowanie mózgu. Droga do poradzenia sobie z problemem jąkania nie będzie jednak prosta i na tę chwilę naukowcy proszą o cierpliwość w opracowaniu skutecznych metod.

