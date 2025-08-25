Sześć prostych sposobów na błyskawiczną poprawę jakości życia twojego psa. Naukowcy zabrali głos

Dr Zazie Todd opisała na łamach BBC sześć prostych, naukowych sposobów na natychmiastową poprawę jakości życia psa. W tym celu należy uwzględnić to, co jest ważne dla psów w ogóle, a następnie dostosować to do indywidualnych upodobań pupila.

Pierwszą rzeczą jest angażowanie najważniejszego zmysłu zwierzęcia, czyli w tym wypadku węchu. W tym celu można pozwolić psu podczas spaceru na wąchanie różnych rzeczy; rozrzucić smakołyki w bezpiecznym miejscu, aby pupil je znalazł, czy zapisać psa na zajęcia z pracy węchowej.

Jeśli chodzi o smakołyki, to wykorzystywanie jedzenia jest najlepszym sposobem na szkolenie psa. Nie należy jednak wykorzystywać do tego karmy. Można wypróbować różne smakołyki i ludzkie potrawy jak kurczak, pieczeń wołowa lub ser. Naukowcy potwierdzili, że psy szybciej podchodzą do miski, o której wiedzą, że zawiera kawałek kiełbasy, niż do miski zawierającej kawałek karmy.

Kolejną kwestią jest zabawa, która najlepiej, aby miała charakter społeczny. Jedną z nich może być gra w przeciąganie. Jeśli twój pupil lubi inne psy, to warto to wykorzystać. Należy jednak wziąć pod uwagę wiek zwierzęcia. Starsze psy nie są już tak skore do zabawy i mogą preferować przebywanie z innym psem zamiast siłowania się lub gonienia, czy uciekania.

Warto też zapewnić psu bezpieczną przestrzeń, do której będzie mógł się udać, gdy będzie chciał odpocząć i się zrelaksować. Może to być legowisko w spokojnym miejscu lub klatka z zawsze otwartymi drzwiami. Warto, aby pies mógł przychodzić i odchodzić ze swojego miejsca, kiedy tylko chce i nikt mu nie przeszkadzał. Jeśli trzeba wyprowadzić zwierzę z bezpiecznej przystani, należy go zawołać, a nie wyprowadzać.

Psy lubią dużo spać, więc warto zainwestować w dobre legowisko. Od właściciela zależy, czy mogą przebywać na sofie, czy łóżku. Ostatnim punktem jest obserwacja tego, co lubi dany pies i spędzanie czasu na tym, co sprawia mu radość. To prowadzi do pogłębienia więzi z naszym pupilem.

