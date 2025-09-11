QUIZ z ciekawostek o Polsce. Pytanie 8 to prawdziwe wyzwanie

Czy na pewno dobrze znasz Polskę? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie pełnym niezwykłych faktów o kraju nad Wisłą! Od zaskakujących rekordów po mało znane historie – tylko prawdziwi pasjonaci zdobędą komplet punktów.
Polska to kraj pełen historii, niezwykłych miejsc i zaskakujących rekordów. Od gór po morze, od średniowiecznych zamków po nowoczesne wynalazki – każdy zakątek kryje coś wyjątkowego. Czy wiesz, gdzie znajduje się najwyżej położona wieś w Polsce? Kto wynalazł lampę naftową? A może potrafisz wymienić największy park narodowy w kraju?
Ten quiz sprawdzi Twoją wiedzę o Polsce na wyższym poziomie. Uważaj – pytania nie są proste, więc przygotuj się na intelektualną podróż pełną ciekawostek i niespodzianek!
QUIZ z ciekawostek o Polsce. Pytanie 8 to prawdziwe wyzwaniePytanie 1 z 10 Które polskie miasto ma najwięcej mostów?
