QUIZ z ciekawostek o Polsce. Pytanie 8 to prawdziwe wyzwanie

Polska to kraj pełen historii, niezwykłych miejsc i zaskakujących rekordów. Od gór po morze, od średniowiecznych zamków po nowoczesne wynalazki – każdy zakątek kryje coś wyjątkowego. Czy wiesz, gdzie znajduje się najwyżej położona wieś w Polsce? Kto wynalazł lampę naftową? A może potrafisz wymienić największy park narodowy w kraju?

Ten quiz sprawdzi Twoją wiedzę o Polsce na wyższym poziomie. Uważaj – pytania nie są proste, więc przygotuj się na intelektualną podróż pełną ciekawostek i niespodzianek!