QUIZ z ciekawostek o Polsce.
Pytanie 8 to prawdziwe wyzwanie
Czy na pewno dobrze znasz Polskę? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie pełnym niezwykłych faktów o kraju nad Wisłą! Od zaskakujących rekordów po mało znane historie – tylko prawdziwi pasjonaci zdobędą komplet punktów.
1 / 10 Które polskie miasto ma najwięcej mostów?
Wrocław
Kraków
Łódź
Warszawa
2 / 10 Który polski wynalazca stworzył lampę naftową?
Jan Czochralski
Ignacy Łukasiewicz
Kazimierz Funk
Stefan Banach
3 / 10 Jaki polski park narodowy jest największy pod względem powierzchni?
Tatrzański
Biebrzański
Białowieski
Kampinoski
4 / 10 W którym polskim mieście znajduje się największy średniowieczny zamek w Europie?
Malbork
Gniew
Ogrodzieniec
Niedzica
5 / 10 Jakie polskie miasto było stolicą przed przeniesieniem jej do Warszawy?
Gniezno
Poznań
Kraków
Płock
6 / 10 Która rzeka w Polsce jest najdłuższa?
Wisła
Bug
Warta
Odra
7 / 10 Jak nazywa się najwyższy szczyt polskich Beskidów?
Turbacz
Babia Góra
Pilsko
Skrzyczne
8 / 10 Który polski naukowiec został dwukrotnie nagrodzony Nagrodą Nobla w dwóch różnych dziedzinach?
Maria Skłodowska-Curie
Mikołaj Kopernik
Stefan Banach
Henryk Sienkiewicz
9 / 10 Jaka jest najwyżej położona miejscowość w Polsce?
Zawoja
Zakopane
Ząb
Bukowina Tatrzańska
10 / 10 Jakie polskie miasto słynie z „krzywego lasu” – skupiska drzew o nietypowych, wygiętych pniach?
Koszalin
Gryfino
Białystok
Słupsk
