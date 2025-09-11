Quizy

QUIZ z ciekawostek o Polsce.
Pytanie 8 to prawdziwe wyzwanie

Czy na pewno dobrze znasz Polskę? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie pełnym niezwykłych faktów o kraju nad Wisłą! Od zaskakujących rekordów po mało znane historie – tylko prawdziwi pasjonaci zdobędą komplet punktów.
1 / 10 Które polskie miasto ma najwięcej mostów?

Wrocław
Kraków
Łódź
Warszawa

2 / 10 Który polski wynalazca stworzył lampę naftową?

Jan Czochralski
Ignacy Łukasiewicz
Kazimierz Funk
Stefan Banach

3 / 10 Jaki polski park narodowy jest największy pod względem powierzchni?

Tatrzański
Biebrzański
Białowieski
Kampinoski

4 / 10 W którym polskim mieście znajduje się największy średniowieczny zamek w Europie?

Malbork
Gniew
Ogrodzieniec
Niedzica

5 / 10 Jakie polskie miasto było stolicą przed przeniesieniem jej do Warszawy?

Gniezno
Poznań
Kraków
Płock

6 / 10 Która rzeka w Polsce jest najdłuższa?

Wisła
Bug
Warta
Odra

7 / 10 Jak nazywa się najwyższy szczyt polskich Beskidów?

Turbacz
Babia Góra
Pilsko
Skrzyczne

8 / 10 Który polski naukowiec został dwukrotnie nagrodzony Nagrodą Nobla w dwóch różnych dziedzinach?

Maria Skłodowska-Curie
Mikołaj Kopernik
Stefan Banach
Henryk Sienkiewicz

9 / 10 Jaka jest najwyżej położona miejscowość w Polsce?

Zawoja
Zakopane
Ząb
Bukowina Tatrzańska

10 / 10 Jakie polskie miasto słynie z „krzywego lasu” – skupiska drzew o nietypowych, wygiętych pniach?

Koszalin
Gryfino
Białystok
Słupsk

