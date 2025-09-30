Kociarze pokonali psiarzy. Naukowcy wskazali, w czym są lepsi

Tym, kto jest hojniejszy — właściciele kotów, psów, czy może osoby nieposiadające zwierząt domowych lub posiadające zarówno psy, jak i koty — zainteresował się Dartmouth College. Przeprowadzone przez uczelnie badanie wykazało przede wszystkim to, że posiadanie zwierząt domowych ma istotny wpływ na skłonność do wspierania organizacji charytatywnych. Wniosek ten badacze wysunęli po analizie 788 mln transakcji dokonanych między 2013 a 2022 roku, których łączna wartość wyniosła blisko 70 mld dolarów.

Kociarze kontra psiarze. Badanie wykazało, kto jest hojniejszy

Na pierwszym miejscu pod względem hojności uplasowały się osoby nieposiadające zwierząt — w ciągu dekady przekazały średnio 1060 dolarów. Kolejni znaleźli się posiadacze kotów, których średnia darowizna wyniosła 780 dolarów. Dopiero za nimi znaleźli się właściciele psów ze średnią darowizną 700 dolarów. Na ostatnie miejsce trafili Ci, którzy posiadają zarówno psy, jak i koty — 630 dolarów.

Badanie pokazało jeszcze jedną ciekawą zależność. Choć to osoby nieposiadające zwierząt przekazywały największe kwoty, to częściej robiły to osoby, które mają swoich „pupili”.

Badanie ujawnia zaskakującą prawdę. Właściciele kotów są hojniejsi

Do analizy badania Dartmouth College wykorzystał modele uczenia maszynowego. Wykazały one, że posiadanie zwierząt jest czwartym czynnikiem wpływającym na hojność darczyńców, zaraz po dochodach, wykształceniu i płci. Wyniki sugerują, że wybór pupila odzwierciedla cechy osobowości, które przekładają się na decyzje finansowe.

Wyniki opublikowano w czasopiśmie Anthrozoös. Mogą one pomóc m.in. w lepszym profilowaniu akcji charytatywnych w przyszłości.

Dotychczasowe badania psychologiczne pokazują, że właściciele psów są średnio bardziej ekstrawertyczni, ugodowi i sumienni, podczas gdy posiadacze kotów częściej przejawiają wyższy poziom neurotyczności i otwartości na doświadczenia. To znajduje odzwierciedlenie w stylu życia: kociarze częściej mieszkają samotnie, psiarze zwykle w rodzinach. Niezamężne kobiety to grupa najczęściej wybierająca wyłącznie koty.

