Wulkan Taftan może się przebudzić. Naukowcy podnoszą alarm

Jak wynika z badań opublikowanych w czasopiśmie Geophysical Research Letters, w ciągu ostatnich miesięcy szczyt położonego niedaleko granicy z Pakistanem irańskiego wulkanu Taftan uniósł się o 9 centymetrów. Według naukowców oznacza to, że pod powierzchnią góry narasta ciśnienie gazowe.

Deformacja została zarejestrowana między lipcem 2023 a majem 2024 roku, a szczyt nie powrócił do poprzedniego poziomu. Badacze podkreślają, że zjawisko może wskazywać na gromadzenie się gazów lub przemieszczenie magmy. – To musi się kiedyś uwolnić. Albo gwałtownie, albo spokojniej – stwierdził wulkanolog Pablo González, współautor badania.

Naukowiec dodał jednak, że nie ma obecnie ryzyka natychmiastowej erupcji. – To badanie nie ma na celu wywołania paniki. To sygnał ostrzegawczy dla władz w regionie Iranu, by przeznaczyły środki na obserwację – zaznaczył w rozmowie z „Live Science”.

Wulkan Taftan nie jest martwy. Naukowcy obserwują narastające ciśnienie

Mieszkańcy okolic Taftanu już w 2023 roku obserwowali emisje gazu, a charakterystyczny zapach był wyczuwalny nawet z odległości około 50 kilometrów. Zjawiska te, według badaczy, mogą być związane z procesami zachodzącymi głęboko pod powierzchnią.

Taftan, mierzący 3 940 metrów nad poziomem morza, jest największym wulkanem w południowo-wschodnim Iranie. Wznosi się nad grupą mniejszych gór powstałych z płyty oceanicznej Morza Arabskiego. Ze względu na odległe położenie obszaru, monitoring jest utrudniony, dlatego naukowcy korzystają głównie ze zdjęć satelitarnych.

Zespół badawczy kierowany przez González i Mohammadhosseina Mohammadnię wykorzystał dane z satelitów do precyzyjnego pomiaru deformacji terenu. Według autorów praca wciąż trwa, a kolejne obserwacje mają pomóc w ocenie ryzyka przyszłej aktywności wulkanicznej.

