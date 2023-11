Nieudana kontrofensywa, „słabnący i zmęczony” Zełenski. Ukrainę czeka kolejna ciężka zima

Zmianę postrzegania Ukrainy na zachodzie dobrze oddaje ostatnie wydanie magazynu „Time”. Opisuje on słabnącego i zmęczonego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i jego coraz bardziej samotną walkę z Rosją.

Tekst, oparty w dużej mierze na anonimowych wypowiedziach, przypisywanych byłemu doradcy Zełenskiego, Ołeksijowi Arestowyczowi, pokazuje rosnące zniecierpliwienie zarówno panującą na Ukrainie korupcją, jak i tym, co jest już zupełnie oczywiste: Ukraińcy nie odnieśli w czasie wielomiesięcznej ofensywy na południu kraju żadnych poważniejszych sukcesów.

Nie jest to do końca prawda.

Niewątpliwym sukcesem Kijowa jest wyparcie rosyjskiej floty czarnomorskiej z Krymu i odblokowanie szlaków zaopatrzenia świata w ukraińskie zboże. To jednak za mało, by spoglądać w przyszłość tej wojny z jakimś wielkim optymizmem.

Czysto polityczne wahania sojuszników, naciskanych przez rosyjskie lobby w ich krajach, doprowadziło do sytuacji, w której Ukraińcy zostali pozbawieni większych dostaw broni ofensywnej. To, co dotarło, pojawiło się i tak za późno, dając Rosjanom czas na ufortyfikowanie swoich zdobyczy terytorialnych na Ukrainie.

Uporczywe szturmy na pozycje rosyjskie, prowadzone kosztem ogromnych strat w ludziach i sprzęcie, nie przyniosły przełomu choćby na miarę odbicia Chersonia.

Zima za pasem, a to oznacza, że o jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji będzie jeszcze trudniej. Zwłaszcza, że obecnie uwagę USA bardziej zajmuje jednak perspektywa wybuchu otwartej wojny na Bliskim Wschodzie, niż to, co dzieje się na froncie ukraińskim.