Mastalerek o zapowiedzi Tuska. „Brudne gierki partyjne”

Gościem „Sedna Sprawy” był Marcin Mastalerek. Szef gabinetu prezydenta RP był pytany o wezwanie do Warszawy Marka Magierowskiego. Według nieoficjalnych informacji Polskiego Radia ambasador RP w USA opuści placówkę w Waszyngtonie w połowie lipca.

Odwołanie Marka Magierowskiego? „Nie ma mowy o rezygnacji”

– Rozmawiałem na ten temat z Szefem Biura Polityki Międzynarodowej, z ministrem Mieszko Pawlakiem. Powiedział, że kontaktował się z ambasadorem Magierowskim, który został wezwany do Warszawy po 15 lipca. Przypomnę, rząd nie może odwołać ambasadora. Placówką może kierować kierownik ambasady, co będzie niepoważne. Jeśli rząd się tak zachowa, jeśli zrobi to minister Sikorski, to zachowa się w sposób nieodpowiedzialny. Oczywiście, że prezydent nie odwoła Marka Magierowskiego – mówił Mastalerek.

–Według mojej wiedzy nie ma tu mowy o żadnej rezygnacji ambsasadora. Ambasadorów powołuje i odwołuje prezydent. Donald Tusk boi się wystartować na prezydenta, ale chciałby mieć jego prerogatywy, chciałby, żeby byli ambasadorami rządu, a najlepiej PO. Ja mam nadzieje ze panowie i panie z Trzeciej Drogi i Lewicy przestaną się godzić na taką antypaństwową politykę Donalda Tuska. Powiedzą, „halo, to ambasador RP” – komentował.

Zwrócił też uwagę na moment, w którym premier zapowiedział

– Tak się nie spodobała premierowi wizyta u prezydenta Bidena, że postanowił przykryć ją dwie godziny później informacją o odwołaniu ambasadorów. To są brudne gierki partyjne, które uprawia Tusk. Myśli tylko o PO, nie myśli o tym, jak Polska będzie widziana za granicą – stwierdził.

Według Marcina Mastalerka „Marek Magierowski był bardzo dobrym ambasadorem Polski”. – Proszę mi znaleźć polityka w Polsce, który miał konkretne zarzuty do ambasadora Magierowskiego. Radosław Sikorski odwołuje nielubianych przez siebie ambasadorów zamiast powoływać nowych na wakaty. Wcześniej nie było o tym mowy.

Czytaj też:

Wymiana na stanowisku ambasadora? Bogdan Klich odpowiedział na pogłoskiCzytaj też:

Trzęsienie ziemi w MSZ. Nieoficjalna lista ambasadorów do odwołania