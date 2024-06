Czarne chmury nad Szłapką i Wosiem. Dwóch posłów może stracić immunitet

W środę o godz. 11:00 Sejmowa Komisja regulaminowa rozpatrzy wniosek Prokuratora Krajowego z dnia 28 maja 2024 r. o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Michała Piotra Wosia.

Michał Wos straci immunitet?

O tę sprawę był pytany w Radiu ZET Przemysław Czarnek.

– Próbuje mu się postawić zarzut, że CBA wzbogaciło się niezgodnie z prawem… To nie jest zarzut, który mógłby skutkować pozbawieniem immunitetu. Nikomu nie zabrał pieniędzy. Każde państwo, które chce zachować bezpieczeństwo, dysponuje takimi systemami. To co robi Bodnar i jego nielegalni prokuratorzy będzie ocenione i surowo osądzone w najbliższym czasie, to hucpa polityczny. Cieszę się, że pan Michał Woś wraz z kolegami z Suwerennej Polski złożyli zawiadomienie na Bodnara i jego prokuratorów – powiedział w programie gość Radia ZET poseł PiS.

„Zarzut, że dzięki mnie Polska zyskała narzędzia do zawalczenia przestępców (w tym w sprawach kilkunastu zabójstw, grupy szpiegowskiej, którą chwalił się ostatnio Tusk, korupcji itd) jest absurdalny. Dla mnie to powód do dumy” – komentował wniosek o uchylenie jego immunitetu poseł Suwerennej Polski.

Ponadto Komisja zajmie się dziś inną sprawą. Na środę zaplanowano „zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 8 ust. 3 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora − formalnej poprawności oświadczenia posła Adama Szłapki z dnia 14 czerwca 2024 r. o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, w związku z wnioskiem z dnia 15 kwietnia 2024 r. przedłożonym przez Zastępcę Prokuratora Rejonowego Warszawa-Praga Południe, o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Adama Szłapki”

Minister deklarował, że sam zrzeknie się przywileju w związku z potrąceniem rowerzystki.

Czytaj też:

Tajemnicze słowa polityków Suwerennej Polski. „Janusz Kowalski, jaki jest, każdy wie”Czytaj też:

Dariusz Matecki zrzekł się immunitetu. „Chętnie spotkam się z tą panią w sądzie”