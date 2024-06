Awantura polityków w programie na żywo. „To wy robiliście ciamajdan”

Gorące emocje wśród polityków wywołała dyskusja na temat pozbawienia Michała Wosia immunitetu. - Po to jest procedura uchylania immunitetu, żeby móc przeprowadzić rzetelne i sprawiedliwe śledztwo. Mam nadzieję, że nie jest to element zemsty politycznej. Zachowanie posłów na ostatnim posiedzeniu po prostu nie licuje z powagą Sejmu. (...) To jest brak szacunku dla wyborców, dla Polaków – oceniła Anna Bryłka z Konfederacji.

- Patrzyłem na to z zażenowaniem i przygnębieniem, że tak wygląda awantura w Sejmie. Ale pamiętam słowa marszałka Hołowni z początku kadencji, że teraz obrady będą przebiegały w taki sposób, że będą odpowiadały powadze Sejmu. Myślę, że po ostatnim posiedzeniu może krytycznie na siebie popatrzeć – zaznaczył Wojciech Kolarski z kancelarii prezydenta RP.

- Czy za zachowanie posłów PiS, którzy mówiąc wprost zrobili burdę na mównicy sejmowej, za to, że wstali z miejsc, że wykrzykiwali nieparlamentarne słowa, czy za to ponosi odpowiedzialność marszałek Hołownia? To chyba żyjemy w dwóch różnych światach. Każdy, kto ogląda te posiedzenia wie, że tymi którzy notorycznie próbują je zakłócać, są posłowie PiS – stwierdził Mirosław Suchoń na antenie Polsat News.

W tym momencie wtrącił się Przydacz, który stwierdził, że "to wy robiliście ciamajdan". – Proszę nie bronić swoich kolegów z PiS-u w sytuacji, w której nie ma czego bronić – odparł Suchoń. – To wy robiliście ciamajdan. Niech pan sobie ciamajdan przypomni i pucz. To były prawdziwe burdy – dodał.

– To co wy robicie to jest ciamajdan. Nieudolna próba zakłócenia obrad Sejmu – odpowiedział Suchoń. – A kto okupował mównicę? Widziałem pana zdjęcia. Piosenki pan śpewał – zapytał Przydacz. Dyskusję uciął dopiero prowadzący Marcin Fijołek, który zaapelował o spokojną rozmowę.

