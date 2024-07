Jaki ma receptę na problem Polski. „Przestać walczyć z narodzinami dzieci”

Sejm odrzucił w piątek projekt nowelizacji kodeksu karnego, zakładający częściową depenalizację i dekryminalizację przerywania ciąży do 12. tygodnia i pomocy w aborcji w określonych przypadkach. Do decyzji parlamentarzystów na antenie Polsat News odniósł się Patryk Jaki.

Sejm odrzucił projekt ws. aborcji. Patryk Jaki komentuje

– Cieszy mnie to, że ta ustawa nie przeszła. Martwię się tym, że tyle energii oni w to wkładają – powiedział europoseł Suwerennej Polski. Lewica zapowiedziała już ponowne złożenie projektu w takiej samej formie, w jakiej poddano go głosowaniu. Przedstawiciele partii podkreślili, że zabrakło tylko kilku przychylnych osób, więc kolejna próba może zakończyć się przyjęciem nowelizacji. Propozycję poparło 215 posłów, przeciw zagłosowało 218 parlamentarzystów, a dwie osoby się wstrzymały.

Jaki podkreślił, że zmiana przepisów nie wpłynie korzystnie na Polskę, a kraj „ma bardzo wiele atutów w tej chwili, które mogą sprawić, że w przyszłości będziemy silni gospodarczo”. – Jedną z wad naszego państwa są niskie wskaźniki demograficzne. Kluczowe jest to, żebyśmy zaczęli myśleć o tym, żeby przestać walczyć z narodzinami dzieci, bo to jest przyszłość, to jest siła naszego państwa – dodał.

Polityk Suwerennej Polski o losach Marcina Romanowskiego

Europoseł odniósł się również do sytuacji Marcina Romanowskiego – polityka Suwerennej Polski, któremu w piątek odebrano immunitet i wyrażono zgodę na jego zatrzymanie oraz aresztowanie. Jaki przekazał, że prokuratura do poniedziałku nie podjęła żadnego kroku w tej sprawie. – Po co w piątek ściągali mu szybko immunitet, żeby móc go aresztować? Sam się zgłasza do prokuratury. I co? Mówią, że go nie aresztują – relacjonował.

– Donald Tusk robi to z bardzo prostego powodu. On to robi dlatego, że jego silni razem domagają się, żeby ktoś siedział – dodał europoseł. Stwierdził też, że działania rządu wynikają z obaw przed konsekwencjami wcześniejszych decyzji. – Ludzie, którzy nielegalnie przejęli prokuraturę, oni w tej chwili walczą o siebie, o swoją przyszłość, czy w przyszłości nie będą siedzieć – podsumował.

