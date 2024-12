Niespodziewana szczerość Sławomira Mentzena. „Tylko ja, jak ten frajer”

Trwa prekampania w związku z wyborami prezydenckimi. Nieoficjalni jeszcze kandydaci ruszyli w trasę. „Kandydat na Prezydenta RP Karol Nawrocki od samego świtu jest wśród górników, którzy dziś świętują Barbórkę. Niech żyje nam Górniczy Stan! Szczęść Boże!” – zaznaczono na oficjalnym profilu sztabu Kandydata na Prezydenta RP Karola Nawrockiego.

„Kiedy spotkaliśmy się na Broniszach o 6.00 rano, Pan Łukasz już kończył zakupy na swoje stoisko. Praktycznie codziennie jeszcze przed świtem jedzie po świeże warzywa i owoce, które potem możemy kupować na targowiskach. Zazwyczaj spotykamy się na końcu tej trasy, kiedy robię zakupy na bazarku przy Hali Mirowskiej. Dziś towarzyszyłem mu w porannych przygotowaniach i trasie na bazarek” – napisał z kolei w mediach społecznościowych Rafał Trzaskowski.

Kampania Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Sławomir Mentzen zabrał głos

„Była okazja do rozmowy o problemach – braku rąk do pracy, rzadkich możliwościach urlopu. Ale też o rodzinie – obaj jesteśmy ojcami dzieci, a swój biznes Pan Łukasz prowadzi z mamą i siostrą. Dobra rozmowa. Dużo ważnych informacji. No i oczywiście nie mogłem przepuścić okazji, żeby kupić trochę świeżych produktów” – dodał prezydent Warszawy.

„A rozmawialiście o składce zdrowotnej, której nie przywróciliście do stanu sprzed Nowego Ładu oraz o najwyższych w Europie cenach prądu? A może o obowiązkowym ZUSie?” – odpowiedział mu Sławomir Mentzen. Polityk Konfederacji zauważył również, że „jak ten frajer jest w drodze do Sejmu, aby wykonywać swoje obowiązki”.

Giertych odpowiedział na wpis Mentzena. „Niech Pan przemyśli ten związek przyczynowy”

„Być może jakiś związek z tą opisaną okolicznością ma fakt, że ani Trzaskowski ani Nawrocki nie są posłami? Niech Pan przemyśli ten związek przyczynowy” – skomentował sprawę Roman Giertych. Mentzen do tej pory wziął udział w Sejmie w 914 głosowaniach na 1198 możliwych, co plasuje go na 414. miejscu, spośród 494 posłów, którzy przewinęli się przez Sejm. Mandat niektórych został bowiem wygaszony, a ich miejsce zajęli kolejni.

