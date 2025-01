Tusk z osobistym wpisem. „Znowu (...) muszę kogoś trafić śnieżką”

W ostatnich latach media społecznościowe stały się kluczowym narzędziem komunikacji dla polityków na całym świecie. Platformy takie jak Facebook, X (dawniej Twitter – red.), Instagram, TikTok czy YouTube pozwalają im bezpośrednio dotrzeć do wyborców, pomijając tradycyjne kanały medialne.

W grudniu na X pojawił się Jarosław Kaczyński, ale o nim i jego internetowej działalności później.

W poniedziałek osobisty wpis opublikował premier.

"Co dwie głowy, to nie jedna. Zawsze to samo: wystarczy świeży noworoczny śnieg, a ja znowu mam dziesięć lat i muszę kogoś trafić śnieżką i ulepić bałwana. Też tak macie?" – napisał Donald Tusk, załączając swoje selfie z bałwanem wykonanym ze śniegu.

Jarosław Kaczyński na X. Szereg wpisów

Obecność polityków w mediach społecznościowych zmienia sposób, w jaki społeczeństwo postrzega politykę. Z jednej strony daje to szansę na większą otwartość i zaangażowanie obywatelskie, z drugiej niesie za sobą ryzyko manipulacji i powierzchowności w przekazie. Kluczem jest zrównoważone oraz odpowiedzialne korzystanie z tych narzędzi.

Niemałe kontrowersje swoim pojawieniem się na platformie X wzbudził prezes PiS.

Pierwszy wpis na koncie znanego polityka pojawił się 7 grudnia. Był to dzień niezwykle istotny dla Koalicji Obywatelskiej i Rafała Trzaskowskiego – oficjalna inauguracja jego starań o wygraną w wyścigu o prezydencki fotel.

Kaczyński opublikował szereg wpisów komentujących wystąpienie lidera Koalicji Obywatelskiej.

„Strach ma wielkie oczy. A nawet wilcze”;

„Kocha ludzi. Zwłaszcza katolików. Wzruszyłem się”;

czy: „Tak, Panie Rafale, Polska ma być potęgą. Dlatego porzucacie CPK, porty, atom, wielkie inwestycje zagraniczne jak Intel” to tylko niektóre z nich.

