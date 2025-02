Skandaliczny okrzyk w Sejmie. Prokurator generalny reaguje. „Są granice”

Swój wpis Adam Bodnar zamieścił w mediach społecznościowych. „Na słowa posła Siarki nie ma zgody. Nie może być zgody! Są granice, których przekroczenie jest niedopuszczalne i musi powodować sprzeciw społeczny oraz zdecydowaną reakcję państwa” – czytamy.

„Do zawiadomienia Krzysztofa Brejzy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dołączam moje własne. Jutro prokuratura podejmie decyzje procesowe” – przekazał Prokurator Generalny.

Wcześniej o złożeniu zawiadomienia do Prokuratury Okręgowej w Warszawie poinformował Krzysztof Brejza. „Nie będzie obojętności wobec takich zachowań” – pisał. „Oprócz zawiadomienia do Prokuratury Okręgowej w Warszawie kieruję też apel do Jarosław Kaczyńskiego o usunięcie z klubu PiS E. Siarki” – poinformował europoseł.

Donald Tusk reaguje na skandaliczny okrzyk

Na skandaliczny okrzyk zareagował także osobiście premier Donald Tusk. – Słyszałem dzisiaj te słowa pod moim adresem, „kula w łeb”. Nie wiem, jak się z tym czujecie. Nie wiem, jak się czujecie z tym, że wasza posłanka publikuje zdjęcia z napisem „śmierć bandzie Tuska” i jak słyszę po odgłosach, nadal się z tym dobrze czujecie – mówił w Sejmie szef rządu.

– Ja chcę wam powiedzieć, że tego typu zachowania, że zaostrzanie konfliktu, budzenie takiej agresji, niszczenie ludzi tu w Polsce, to jest naprawdę, obiektywnie rzecz biorąc, element wymarzonego scenariusza napisanego w Moskwie – powiedział premier.

Skandaliczny okrzyk Edwarda Siarki

Skandaliczny okrzyk posła PiS Edwarda Siarki padł podczas wystąpienia Zbigniewa Ziobry w trakcie debaty nad zgodą Sejmu na areszt dla byłego ministra sprawiedliwości. – Jesteście grupą przestępczą. Donald Tusk pójdzie siedzieć. Zobaczycie – grzmiał z mównicy Zbigniew Ziobro. – Kula w łeb – krzyknął w tym momencie Edward Siarka.

Ze swoich słów Edward Siarka próbował wytłumaczyć się w mediach społecznościowych. „Władysław Broniewski- Bagnet na broń '...Za tę dłoń podniesioną nad Polską – kula w łeb!'. Tym, którzy nie znają poezji Broniewskiego wyjaśniam, że moje pokolenie recytowało ten tekst na szkolnych akademiach. W emocjach wracają znajome frazy, które mogą bulwersować. Przepraszam” – napisał polityk.

