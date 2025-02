Sejm zdecydował ws. immunitetu Zbigniewa Ziobry. Poseł może trafić do aresztu

Większością głosów Sejm wyraził zgodę na aresztowanie w celu zapewnienia stawiennictwa na sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa posła Zbigniewa Ziobry. Za przyjęciem wniosku zagłosowało 239 posłów, przeciw 194 posłów.

Wniosek w sprawie złożyła sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa. Wcześniej w niejawnym głosowaniu pozytywnie zaopiniowali go członkowie komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych.

Komisja śledcza ds. Pegasusa zawnioskowała o areszt dla Ziobry

Podstawą wniosku jest kilkukrotne niestawienie się przez Ziobrę na przesłuchaniu przed komisją śledczą. Politykowi nie udało się zjawić na czas nawet w dniu, w którym miał zostać przymusowo doprowadzony. Kiedy komisja rozpoczynała obrady, poseł udzielał wywiadu na antenie Telewizji Republika.

Podczas czwartkowego posiedzenia komisji regulaminowej polityk tłumaczył, że nie zgadza się z wnioskiem, ponieważ był w Sejmie w momencie, w którym komisja śledcza jeszcze obradowała. – Była wszelka możliwość do konfrontacji, wy nazywalibyście to zeznaniami, ale wy tego nie chcieliście. Zdecydowaliście się zorganizować pułapkę – mówił w kierunku wnioskujących o uchylenie immunitetu członków komisji ds. Pegasusa.

– Nie stawiłem się dobrowolnie przed waszą już nielegalną komisją, ponieważ gdybym się stawił, to zlekceważyłbym ten stan prawny, który w Polsce obowiązuje, do którego się odwołuję. Okazałbym, można powiedzieć, pogardę do polskiego prawa, świadom, że jest ono łamane w ten sposób poprzez działanie nielegalnego organu – mówił przed komisją regulaminową były minister sprawiedliwości.

Immunitet Ziobry uchylony dwukrotnie

Łącznie podczas tego posiedzenia Sejmu immunitet Zbigniewowi Ziobrze został uchylony dwukrotnie. Chwilę wcześniej posłowie przegłosowali uchylenie związane z prywatnym aktem oskarżenia złożonym przez Romana Giertycha. „Za” zagłosowało 234 posłów, „przeciw” 199 posłów.

Czytaj też:

Wotum nieufności dla ministry Kotuli. Sejm zagłosowałCzytaj też:

Skandaliczny okrzyk w Sejmie. „Czy pan poseł wie, że zostało to nagrane?”