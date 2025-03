Awansowałeś? 6 kroków, by uniknąć problemów. „Nikt nie urodził się świetnym kierownikiem”

Oczywiście, w dużych organizacjach, w korporacjach taka ścieżka rozwoju i szkolenia osób, które mają zostać kierownikami, są dość rozbudowane. Ale ja pracuję z małymi i średnimi firmami i tam zazwyczaj tego nie ma.

W małych firmach ktoś, kto jest świetnym pracownikiem – zostaje kierownikiem.

Jeżeli jesteś w podobnej sytuacji, to poznaj sześć kroków, które możesz podjąć, by uniknąć problemów.

Krok 1: Poinformuj swoich ludzi o swoim awansie.

I uwaga! Zrób to ustami kogoś innego. Nie idź do nich w pierwszej kolejności i nie oznajmiaj im „od teraz ja jestem kierownikiem”, tylko poproś ustępującego kierownika albo szefa, żeby cię przedstawił. Absolutnie unikaj sytuacji, gdzie ty musisz pójść i o tym powiedzieć, bo to może być odebrane jako wywyższanie się i od razu będziesz mieć problem.

W wyjątkowej sytuacji, kiedy nie ma specjalnie możliwości, żeby ktoś zrobił to za ciebie, to przedstaw te informację zespołowi, ale pamiętaj o pokorze.

Pamiętaj o tym, żeby przedstawić to w spokojny, stonowany sposób. Absolutnie się nie wywyższaj. Bądź skromny. Nie zapominaj o tym, że niektórym ludziom może się nie podobać to, że awansujesz. A poza tym ludzie nie lubią zmian.

Krok 2: Nie wprowadzaj drastycznych, dużych zmian od samego początku.