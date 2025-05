Ambitne cele mogą zniszczyć twój biznes. „To prowadzi do katastrofy”

W świecie współczesnego biznesu często spotykamy się z narracją pełną entuzjazmu: „marz odważnie”, „działaj na wielką skalę”, „sięgaj gwiazd”. Na konferencjach, w podcastach, a nawet na LinkedInie roi się od inspirujących haseł, które mają pobudzać do działania.

Rzeczywiście, odwaga i ambicja to wartości, bez których wiele firm nigdy nie powstałoby ani nie rozwinęło skrzydeł. Problem zaczyna się wtedy, gdy te same hasła prowadzą przedsiębiorców w stronę przepaści, bo nie zostały osadzone w realnych możliwościach ani przemyślane strategicznie.

Mierzenie wysoko to tylko jedna strona medalu. Drugą – często pomijaną – jest mądre mierzenie, czyli umiejętność oceny własnych zasobów, ryzyk, ograniczeń i szans. To właśnie ta równowaga decyduje o tym, czy cel stanie się źródłem rozwoju, czy początkiem kryzysu.

Ambicja kontra rzeczywistość

Ambicja to ważny motor napędowy przedsiębiorczości. To dzięki niej powstają innowacyjne rozwiązania, nowe marki, odważne kampanie, a czasem całe przełomy rynkowe. Jednak sama ambicja, oderwana od rzeczywistości, może prowadzić do katastrofy.