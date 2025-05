Trzaskowski ma dziś trudniejszą sytuację niż Nawrocki. „Prosta arytmetyka wskazuje, że przegra”

Kandydat popierany przez PiS miał przed pierwszą turą wyborów prezydenckich lepszą kampanię wyborczą niż Rafał Trzaskowski. Jego sztab zorganizował trzy konwencje, z których ostatnia była fascynującym widowiskiem politycznym. W kampanię zaangażował się prezydent Andrzej Duda, polityk bardzo popularny w elektoracie centroprawicowym. Współpracownicy Nawrockiego wystarali się dla niego o wyjazd do Stanów Zjednoczonych i spotkanie z Donaldem Trumpem w gabinecie owalnym, co ustawiło go w roli poważnego kandydata.

Ponadto Nawrocki pokazał, że zależy mu na wygranej bardziej niż Rafałowi Trzaskowskiemu, który prezentował postawę w stylu: po co ten cały cyrk, skoro już właściwie jestem prezydentem.

Kawalerka wagi ciężkiej

Gdyby nie afera z kawalerką, to Nawrocki niesiony przez łódzką konwencję i spotkanie z prezydentem USA, po pierwszej turze wyborów byłby na pierwszym miejscu wyścigu prezydenckiego. Sprawa kawalerki Jerzego Ż. była jednak na tyle obciążająca, że kampania Nawrockiego straciła impet i błysk. W rezultacie przyszedł na metę jako drugi. A to i tak wielki sukces, bo ta sprawa mogła go zatopić i kto wie, czy nie będzie go ciągnąć na dno przez ostatnie dwa tygodnie kampanii.