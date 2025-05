Tusk zapowiada rekonstrukcję rządu. „Nie wszyscy mają powód do radości”

Donald Tusk został zapytany, czy zgodnie z zapowiedziami, po wyborach prezydenckich zostanie przeprowadzona rekonstrukcja rządu. – Tak, chociaż chcę, żeby przez najbliższe kilka dni emocje opadały – odpowiedział szef polskiego rządu w programie „Pytanie dnia” na antenie TVP Info.

– Nie wszyscy mają powód do radości. Wiadomo. Nie będę tu wskazywał palcem. Atmosfera musi ochłonąć po wyborach. Nie mówię, że to będzie za rok, ale w czerwcu wrócę już na spokojnie do rozmów z moimi partnerami koalicyjnymi. Nie, żeby im coś zabrać. Tylko, żeby ten rząd był mniejszy, mniej liczebny, ale w dobrych proporcjach dla wszystkich i dużo sprawniejszy – kontynuował premier.

Więcej informacji wkrótce.