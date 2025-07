Znany publicysta otrzymuje groźby. Skandaliczne zachowanie Mateckiego

„Prawo do użycia siły przysługuje w państwach prawa wyłącznie uprawnionym instytucjom państwowym. To nie jest tak, że każdy, kto czuje się zagrożony, ma prawo stworzyć organizację, ubrać jej członków w żółte (czy jakiekolwiek inne kamizelki), obwieścić flagami narodowymi i zacząć dokonywać zatrzymań obywatelskich czy dopytywać o cokolwiek” – zaczął Tomasz Terlikowski w dłuższym wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Publicysta obawia się, że obywatelskie zatrzymania na podstawie „podejrzanego wyglądu czy zachowania” mogą się przekształcić w rasistowską nagonkę na obywateli polskich o innych korzeniach lub obywateli innych państw, którzy nie dysponują odpowiednim wyglądem czy zachowaniem. Terlikowski podkreślił, że „nie widzi żadnych powodów, by wierzyć w te tysiące migrantów, które ma rzekomo przepychać niemiecka policja przez polską granicę”.

Tomasz Terlikowski chce reakcji ws. Ruchu Ochrony Granic

Dziennikarz podkreślił, że „statystyki i polskie i niemieckie mówią o kilkudziesięciu osobach” i jego zdaniem nie jest to zasługa grupki gości w żółtych kamizelkach. Terlikowski wspomniał również o skąpo odzianych Afrykańczykach, którzy okazali się ofiarami gangu przemytników ludzi. „Uważam, że zrobienie porządku z Ruchem Ochrony Granic jest konieczne. Właśnie od tego są odpowiednie służby w Polsce” – podsumował publicysta.

„Terlikowski chce zamykać obrońców granic. Muszę przyznać, że ten gość to jeden z głównych wojowników siedzących w koniu trojańskim, który polska prawica podłożyła drugiej stronie. Dzielnie walczy dla nas o większość konstytucyjną” – napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Dariusz Matecki.

Poseł PiS do internautów o publicyście: Napiszcie co o nim uważacie

– Zawsze mam ten problem, kiedy słyszę tego typu kreatury, że słownictwo, w którym należałoby je określić, nie ma go w zakresie słów, które powinien używać poseł na Sejm publicznie. Ale wy możecie, napiszcie w komentarzu, co uważacie o Terlikowskim – powiedział z kolei polityk w nagraniu dołączonym do wpisu.

„Od kilku godzin dostaje życzenia gwałtów analnych, sugestie, że jestem esbekiem, zdrajcą, szują, świnią itd. itd. Pojawiają się groźby, że to mi ktoś skuje mordę itd”. – ujawnił Terlikowski. „Terlikowski to jest świetny chłopak, wezwał do zamykania obrońców granic, do zakuwania ich w kajdanki, wywożenia – a teraz drugi dzień płacze w Internecie, że »Matecki go hejtuje«” – komentował pośrednio poseł PiS.

Dariusz Matecki ironizuje: Będę płakać w Internecie

„Patrzcie, po negatywnych wpisach Terlikowski dostaję takie wiadomości. Teraz, tak jak Terlikowski, będę płakać w Internecie” – podkreślił w najnowszym wpisie Matecki. „Bardzo proszę o zaprzestanie hejtu wobec posła Mateckiego. Hejt nie jest nigdy odpowiedzią. Na skandaliczne apele posła można i trzeba reagować kulturalnie. Przemoc nigdy nie jest odpowiedzią” – zareagował publicysta.

