Rzecznik rządu o „zakłamanym hipokrycie”. Bąkiewicz nie pozostał dłużny

– Dziś wiemy na pewno, że tzw. Ruch Obrony Granic to nie jest żadna oddolna inicjatywa, tylko cynicznie wyreżyserowany spektakl. Liderzy, czyli Robert Bąkiewicz, polityk PiS-u, instruuje ludzi, z którymi współpracuje, jak zdobywać lajki i jak budować przekaz. W zasadzie cynicznie wykorzystuje polską flagę i polskich emblematy. To jest patriotyzm? Nie, to jest ściema. A im zależy tylko na destabilizacji państwa. Im? Komuś jeszcze. Kremlowi – powiedział na nagraniu Adam Szłapka.

Adam Szłapka skrytykował Ruch Obrony Granic. Robert Bąkiewicz nie zamierzał odpuszczać

– Nie ma zgody na atakowanie polskich służb. Za spokój na granicach i za bezpieczeństwo granic odpowiadają służby, a my będziemy stanowczo sprzeciwiać się takim działaniem jak działania Bąkiewicza, bo to jest dezinformacja, która jest szkodliwa dla Polski – dodał rzecznik rządu. W odpowiedzi film nagrał Bąkiewicz, który zarzucił Szłapce, że ten „właśnie wystroił się w biało-czerwone piórka i z zapałem poucza, czym jest patriotyzm”.

Bąkiewicz przekonywał, że „z kłamstwem jest dosyć prosto walczyć”. – Wy będziecie teraz opowiadali o tym, jak to ja instruuję swoich kolegów. Tak, instruuję, pokazuję im narzędzia do tego, żeby z wami skutecznie walczyć i tę walkę, panie Szłapka, wygramy. Szykujcie się, bo już bliski wasz koniec – powiedział.

Rzecznik rządu o „zakłamanym hipokrycie”. Bąkiewicz: Nie zamierzam dawać panu więcej atencji

„Nie będziesz nas zakłamany hipokryto uczył patriotyzmu. Zlecenie dezinformacji i destabilizacji dostałeś pewnie z PiS, ale jako pożyteczny idiota pomagasz nie tylko PiSowi. To, co robisz, jest szkodliwe dla Polski. Na łamanie prawa odpowiednie instytucje będą twardo reagowały” – zareagował na to nagranie rzecznik rządu.

Wpis Szłapki spotkał się z kolejną reakcją Bąkiewicza. „Jeszcze jedno powiem i kończę tę szczeniacką wymianę zdań z panem — nie zamierzam dawać panu więcej atencji. Skalą waszej nieudolności jest ten zmasowany, beznadziejnie głupi atak na mnie. Sami pokazujecie, że jesteście tak słabi, że politycznego łupnia dostajecie od gościa, który nie jest nawet posłem. I wy macie bronić interesów Polski i Polaków?” – podsumował.

