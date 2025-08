Frekwencyjny rekordzista. Bliźniuk i inni z KO to sejmowi prymusi. „Coś oczywistego”

Sejmowi prymusi, którzy w pierwszej połowie 2025 roku nie opuścili ani jednego głosowania? To 28 nazwisk. Jednym z nich jest Paweł Bliźniuk (KO). – Jako nowy parlamentarzysta staram się sumiennie i poważnie podchodzić do tematu. Wydaje mi się, że udział w głosowaniach to nie wielki wyczyn, a coś oczywistego – mówi „Wprost”. Podobny wynik ma wielu posłów z jego partii.

Internetowy publicysta Radosław Karbowski opracował listę posłów, którzy w pierwszej połowie 2025 roku nie opuścili ani jednego głosowania. Oznacza to, że uczestniczyli oni we wszystkich – 589. Przodują na nich nazwiska związane z Koalicją Obywatelską: Sylwia Bielawska (KO)

Paweł Bliźniuk (KO)

Mateusz Bochenek (KO)

Krzysztof Bojarski (KO)

Marek Chmielewski (KO)

Elżbieta Gapińska (KO)

Elżbieta Gelert (KO)

Małgorzata Gromadzka (KO)

Piotr Kandyba (KO)

Iwona Karolewska (KO)

Zbigniew Konwiński (KO)

Tomasz Kostuś (KO)

Iwona Kozłowska (KO)

Michał Krawczyk (KO)

Wojciech Król (KO)

Marek Krząkała (KO)

Adam Krzemiński (KO)

Krystian Łuczak (KO)

Paweł Masełko (KO)

Łukasz Osmalak (Polska 2050)

Paweł Papke (KO)

Karolina Pawliczak (KO)

Małgorzata Pępek (KO)

Kazimierz Plocke (KO)

Renata Rak (KO)

Marcin Skonieczka (Polska 2050)

Stanisław Tomczyszyn (PSL)

Robert Wardzała (KO) twitter „Podstawowy obowiązek” Jeden z rekordzistów to Paweł Bliźniuk. Jest on posłem po raz pierwszy. Wcześniej działał w łódzkich strukturach samorządowych — był radnym miejskim i wojewódzkim, a także pracował w Urzędzie Miasta Łodzi, gdzie pełnił funkcje kierownicze w departamentach administracji i zdrowia. W rozmowie z „Wprost” podkreśla, że „udział w posiedzeniach to podstawowy obowiązek posła”. – Jako nowy parlamentarzysta staram się sumiennie i poważnie podchodzić do tematu. Wydaje mi się, że to nie wielki wyczyn, a coś oczywistego. Sporo posłów ma wynik blisko stu procent (pułap 98 proc. udziału we wszystkich głosowaniach Sejmu X. kadencji osiągnęło 126 nazwisk). W statystykach na niższych frekwencyjnych pozycjach plasują się posłowie Prawa i Sprawiedliwości. – Mówi to samo za siebie. Wygląda na to, że chętniej komentują rzeczywistość niż faktycznie biorą udział w jej kształtowaniu – ocenia Bliźniuk. Ponad dwa tysiące głosowań Na sejmowej stronie możemy też znaleźć informacje na temat frekwencji od pierwszego do trzydziestego ósmego posiedzenia (które miało miejsce w dniach 8-10 lipca 2025 roku – red.). Łącznie w Sejmie X. kadencji odbyło się 2097 głosowań. We wszystkich z nich udział wzięło dwóch posłów – Michał Krawczyk (KO) oraz Małgorzata Pępek (KO). Czytaj też:

Sejm bierze się za kryptowaluty. To koniec „dzikiego Zachodu” na rynku krypto?Czytaj też:

Awantura na sejmowej komisji. Poseł PiS mówi o skandalu