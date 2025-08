Prymusi w sejmowych ławach. Ci posłowie byli na wszystkich głosowaniach

W 2025 roku odbyło się w Sejmie już 589 głosowań. Jak się okazuje, we wszystkich wzięło udział 28 polityków. Jedni stwierdzą, że jest to „aż” 28, w końcu łatwo z różnych powodów przegapić posiedzenie lub pojedyncze głosowanie. Inni mogą zauważyć, że spośród 460 posłów i posłanek niepełna trzydziestka to nie aż tak imponująca liczba. Ostatecznie parlamentarzyści powinni sumiennie wykonywać swoją dobrze płatną pracę, więc także brać udział w głosowaniach.

Posłowie nie opuścili żadnego głosowania. Zróżnicowane komentarze w sieci

Na uwagę zasługuje też przynależność partyjna sejmowych prymusów. Zdecydowana większość z nich należy do Koalicji Obywatelskiej, dwóch z nich do Polski 2050 Szymona Hołowni, a jeden do Polskiego Stronnictwa Ludowego.

W komentarzach od razu pojawiło się pytanie o brak posła Marcina Józefaciuka, który znany jest z ostrego rozliczania Sławomira Mentzena za jego nieobecności. Okazuje się jednak, że poseł KO broni się przed krytyką. Jak podawał Radosław Karbowski, Józefaciuk opuścił zaledwie jedno głosowanie w badanym okresie.

Oczywiście pojawiały się też inne głosy krytyczne. Zwrócono uwagę, że posłowie PiS niektóre głosowania opuścili w geście demonstracyjnego sprzeciwu. Podkreślano też, że na głosowaniach partie stosują pewną dyscyplinę, ale inaczej jest podczas posiedzeń. Przypomniano o pustych ławach poselskich podczas omawiania ustawy o asystencji osobistej, którą odpuścili także politycy KO, opowiadający się za poprawą sytuacji osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów.

Pełna lista posłów, którzy brali udział we wszystkich głosowaniach:

Sylwia Bielawska (KO)

Paweł Bliźniuk (KO)

Mateusz Bochenek (KO)

Krzysztof Bojarski (KO)

Marek Chmielewski (KO)

Elżbieta Gapińska (KO)

Elżbieta Gelert (KO)

Małgorzata Gromadzka (KO)

Piotr Kandyba (KO)

Iwona Karolewska (KO)

Zbigniew Konwiński (KO)

Tomasz Kostuś (KO)

Iwona Kozłowska (KO)

Michał Krawczyk (KO)

Wojciech Król (KO)

Marek Krząkała (KO)

Adam Krzemiński (KO)

Krystian Łuczak (KO)

Paweł Masełko (KO)

Łukasz Osmalak (PL2050)

Paweł Papke (KO)

Karolina Pawliczak (KO)

Małgorzata Pępek (KO)

Kazimierz Plocke (KO)

Renata Rak (KO)

Marcin Skonieczka (PL2050)

Stanisław Tomczyszyn (PSL)

Robert Wardzała (KO)

