Czołówka w rankingu zaufania zaskakuje. Kto ujął Polaków?

Andrzejowi Dudzie według badania CBOS ufa aż 53 proc. Polaków i jest to wzrost o 3 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Nie ufa mu z kolei 35 proc. ankietowanych, a 8 proc. ma obojętne nastawienie.

Sondaż. Ranking zaufania do polityków

Drugie miejsce zajmuje prezydent elekt Karol Nawrocki, który poprawił swój wynik o 2 pkt. proc. i przeskoczył w rankingu Sławomira Mentzena. Nawrockiemu ufa 48 proc. Polaków, nie ufa mu 36 proc., a 9 proc. jest obojętnych.

Wspomniany Sławomir Mentzen z Konfederacji stracił z kolei 2 pkt. proc. i ma obecnie 45-procentowe zaufanie społeczeństwa. Nie ufa mu 33 proc. badanych, a obojętnych wobec niego jest 12 proc. pytanych.

Spory wzrost zaufania zanotował szef MSZ Radosław Sikorski (4 pkt. proc.). Ze wszystkich polityków całej koalicji rządzącej to on cieszy się obecnie największą popularnością. Ufa mu 44 proc. badanych – tyle samo co Rafałowi Trzaskowskiemu. Różnica polega jednak na tym, że prezydentowi Warszawy nie ufa więcej osób – 44 proc., w porównaniu z 33 proc. Sikorskiego.

Sondaż. Komu z polityków ufamy najmniej?

Dalsze miejsca zajęli Władysław Kosiniak-Kamysz (42 proc.), Adrian Zandberg (41 proc.), Krzysztof Bosak (40 proc.) oraz Magdalena Biejat (38 proc.). Szymon Hołownia spadł z piątej pozycji aż na dziesiąte miejsce (37 proc. zaufania i 41 proc. przeciwnych wskazań.

Polacy z największą nieufnością odnoszą się do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego (53 proc.), europosła Grzegorza Brauna (52 proc.), Donalda Tuska i Romana Giertycha (po 51 proc. negatywnych wskazań.

