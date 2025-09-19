Znany publicysta o Stanowskim i Wysockiej-Schnepf. Zwrócił uwagę na przykry fakt

Sprawa Doroty Wysockiej-Schnepf oraz Krzysztofa Stanowskiego budzi zainteresowanie nie tylko opinii publicznej. Głos w tej sprawie zabierają inni przedstawiciele mediów. Swoje trzy grosze wtrącił m.in. Robert Mazurek, którego dziennikarka TVP pozywa o 100 tys. zł razem z założycielem Kanału Zero. W „mediacje” próbował się także zaangażować Tomasz Kammel. Głos zabrał teraz w programie Prawy Prosty Plus Witold Gadowski.

– W tle tych sporów jest wygaszanie polskiego patriotyzmu i symboliczne wygaszanie Polski. W roku 2018 było stulecie odzyskania niepodległości. Totalna porażka jeśli chodzi o organizację obchodów. Tych obchodów de facto nie było, były zupełnie szczątkowe i zupełnie nieudane. Rok 2020, stulecie Bitwy Warszawskiej. Ani pomnika, ani obchodów – niczego. Wygaszanie polskości – ocenił publicysta. Gadowski stwierdził, że sprawa wygląda podobnie, jeśli chodzi o kolejne rocznice i wydarzenia.

Krzysztof Stanowski kontra Dorota Wysocka-Schnepf. Witold Gadowski skomentował oś sporu

– Gdyby nie spór pana Stanowskiego z panią Wysocką, to przeciętny Polak nie słyszałby w ogóle o Obławie Augustowskiej. Przy okazji wychodzą jakieś rzeczy, nagłaśniane przez komercyjne media, a nie publiczne, w których zakresie obowiązków leżą takie rzeczy. Gdzie są seriale, gdzie są filmy, gdzie jest kultura promująca polskich bohaterów, wydarzenia przynoszące nam chwałę, prawdziwe wydarzenia podczas II wojny światowej? Gdzie to wszystko jest? – zastanawiał się pisarz.

Po tym jak Stanowski opublikował swój pierwszy film w odpowiedzi na zapowiedź pozwu przez Wysocką-Schnepf jeden z internautów wrzucił screen z zainteresowania tematem Obławy Augustowskiej z Google Trends. To narzędzie pokazujące jak popularne było dane hasło w danym ujęciu czasowym. „Powinienem dostać jakieś odznaczenie za wkład w edukację historyczną Polaków” – skomentował założyciel Kanału Zero. Jeszcze wyższe zainteresowanie było przy drugim filmie.

